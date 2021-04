Escribá: "En nuestra cabeza solo está ganar"

"El Atlético es el favorito para ganar la liga: tiene el mejor 'equipo'"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche, Fran Escribá, subrayó que en la mente de la plantilla del equipo franjiverde "solo está ganar" este sábado (16:15 horas) al Atlético de Madrid en la jornada 34 de LaLiga Santander para dar un paso hacia la permanencia, aunque, pese a ello, ve al conjunto colchonero como "favorito" para ganar el campeonato.

"Es lógico que mañana son claramente favoritos. Por eso ellos disputan una liga y nosotros, la permanencia. Eso no impide que el equipo pequeño pueda ganar. En nuestra cabeza solo está ganar. Si juegas diez partidos a lo mejor solo ganas uno o dos, pero quizás es mañana uno de ellos. Vamos a jugar con esa ilusión", dijo en rueda de prensa.

Fran Escribá explicó que el Atlético ataca "muy bien", pero que no acumula tantos jugadores arriba como para cambiar su filosofía de juego. "No vamos a dejar de ser nosotros mismos. Sería una hazaña dejar la portería a cero, y eso nos obliga a mirar portería contraria. Vamos a tener nuestras opciones. Claro que se le puede ganar. Tenemos que ser un equipo", subrayó.

Para lograr esa importante victoria en busca de la salvación, el Elche no puede jugar "a intercambiar golpes". "Tenemos que ser un bloque junto, que defienda muy fuerte porque es un equipo que te lleva al máximo. El partido es muy, muy importante. Para nosotros es importantísimo, pero no creo que el Atlético le dé menos importancia. No estamos en disposición de hablar de un hipotético descenso, pero es lógico que nos jugamos mucho. Para el Atlético ganar una Liga también sería un gran éxito", destacó.

Con la baja segura en el lateral de Johan Mojica y la duda del delantero Guido Carrillo, Escribá aseguró que no mira el calendario de sus rivales en la pugna por la permanencia. "Sé el mío, el resto no echo ninguna cuenta. No lo sé porque en parte no me importa. En algunos casos va a depender de los rivales que se han quedado sin objetivos. Eso va a ser importante", comparó.

A su juicio, es lógico que sumar un punto contra el Atlético sea positivo, pero advirtió de que "nadie puede renunciar a los tres". "Tenemos argumentos para pensar en ganar. Si luego se da el empate lo daremos por bueno. A estas alturas si sumamos de tres sería un salto enorme. El balón parado es un arma más que tiene el Atlético. Va a ser muy importante. Siempre va a haber balón parado y será importante mantener la concentración", insistió.

"COMPETIMOS BIEN CONTRA LOS GRANDES"

Recordó que echó de menos la victoria, que no el empate, contra el Real Madrid pese a perder (2-1), la victoria frente al Sevilla y que el Barcelona no tuviera a Messi habrían logrado otro resultado en el Martínez Valero. "Hemos competido bien contra los grandes. No tenemos la temporada hecha. Claro que podemos ganarles. Son equipos contra los que tenemos que cometer pocos errores", señaló.

Acerca de la pelea por el título de liga, el ex entrenador colchonero no ocultó su pronóstico. "Como bloque, el Atlético es el equipo que más me gusta. Tiene un portero extraordinario y, a partir de ahí, tiene plantilla completísima. Del entrenador se puede decir poco ... Es el favorito para ganar la liga porque tiene el mejor equipo", auguró.