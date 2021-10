Escribá: "Al Madrid crees que lo tienes dominado y te golpea y te 'mata'"

Fran Escriba of Elche CF gestures during the Spanish league, La Liga, football match between Deportivo Alaves and Elche CF at Mendizorrotza on 26 of October, 2021 in Vitoria, Spain.

ELCHE (ALICANTE), 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, advirtió de que el Real Madrid es un equipo al que lo puedes "dominar", pero que te "mata" al contragolpe y que el único camino para lograr el triunfo este sábado (14:00 horas) en el Martínez Valero en la duodécima jornada de LaLiga Santander es "mirar portería contraria".

"Ganar al Madrid es muy complicado. Es muy difícil ganar si no miras portería contraria, es un equipo con mucha calidad, que viene de un partido en el que no ha marcado, pero raro es que no marque. Hay que ser fuertes a nivel defensivo y mirar portería contraria. El año pasado, en una situación difícil, no estuvimos lejos de puntuar en Valdebebas", manifestó en rueda de prensa.

Con la baja segura del argentino Pablo Piatti, con molestias en el sóleo, Fran Escribá aseguró que la semana de trabajo ha sido "muy buena" a pesar de la derrota (1-0) en Vitoria, con un gol anulado por el VAR de Guido Carrillo, en un partido que se les "escapó" pese a tenerlo "controlado".

Ahora, el equipo franjiverde afrontará a un Real Madrid que no ha cambiado la 'esencia', según Escribá, desde que empezó a entrenar en 2004. "El Madrid tiene una gran virtud y me remontaría no a esta generación de futbolistas, y es que siempre puedes hacer buenos partidos pero, de repente, te golpea. El Barça te gana desde el dominio, pero el Madrid te suelta una contra y te mata", analizó.

Al margen de no perder de vista la portería rival, el Elche debe ser un grupo "equilibrado" porque el equipo de Carlo Ancelotti practica transiciones rápidas que tendrán que evitar y situar a jugadores "pensando en la próxima jugada". "¿El campo? Espero que sea nuestro. No quisiera tener la sensación de que no estamos en casa. La afición entiende la dificultad del partido. Que se note que es nuestro y nos dé ese plus para ganar", indicó acerca del apoyo de la hinchada.

"NO ESTOY SATISFECHO CON MUCHAS COSAS"

Escribá se declaró inconformista con el juego y resultados de sus pupilos en este tramo inicial del campeonato. "Estamos en un mundo resultadista y no estoy satisfecho con muchas cosas de las que hemos hecho. En algunos partido hemos cometido errores que nos han condicionado. Sigo pensando que deberíamos tener más puntos y eso cambiaría la percepción de la gente. Pueden dudar de mis capacidades, pero no de mi compromiso con este club y con esta ciudad", subrayó.

El técnico franjiverde destacó que los 'grandes' se están "dejando puntos" como sucedió en la pasada jornada con los empates del Real Madrid y Atlético y la derrota del Barça en Vallecas. "Nuestra idea es siempre ganar. Empatar siempre es bueno contra las grandes, pero nuestro planteamiento pasa por ganar", aseguró.

Del 'Flaco' Pastore destacó su "humildad" y "comportamiento extraordinario" para sumar al equipo, y no dudó de que el rendimiento de la plantilla va a ir "a más" en la segunda vuelta. "No tengo ninguna duda. No me quedo con que el equipo esté entrando mal en las segundas partes. El Alavés te saca 16 faltas y 10 córners normalmente y el martes nos generó 4 y el último fue en el minuto 95 cuando estaban perdiendo tiempo. Defender lejos nos hizo tener que defender pocos balones parados", indicó.

Por otro lado, se mostró "muy tranquilo" por el árbitro del partido de este sábado, Ricardo de Burgos Bengoetxea, aunque volvió a pedir unificación de criterios para evitar que "en una situación se pite de una forma y en otra, lo contrario" en alusión al gol de Carrillo.

Admitió que cuenta con "mejores jugadores" que el curso pasado, aunque señaló que todos los equipos de LaLiga Santander también los tienen. "Hemos perdido cinco partidos, uno de una forma rara pero el resto por la mínima. Como en el tenis, a veces pega la bola en la red y cae del otro lado y otras en tu campo. Hasta ahora ha caído en nuestro lado. Esperemos no darle a la red, pero que pase y caiga al otro lado", comparó.

Sobre el objetivo, insistió en que sabe que pueden jugar mejor de lo que lo han hecho. "Pero fuera la expectativa ha generado que teníamos que pensar en cosas mayores. Creo que el objetivo es el mismo. Me gustaría que la gente no pierda el norte. Estoy convencido de que en la segunda vuelta vamos a rendir muy bien y ya pensaremos en el objetivo final, pero de entrada no podemos cambiar el plan", recalcó.