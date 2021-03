Escribá: "No nos ha faltado oficio, el Real Madrid es un equipo que empuja mucho"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche, Fran Escribá, lamentó la derrota ante el Real Madrid (2-1) en su visita al estadio Alfredo Di Stéfano y aseguró que no les faltó oficio para aguantar el empate en los últimos minutos, sino que fue producto de la calidad de su rival, que es un "equipo que empuja mucho".

"Es lógico que el vestuario esté fastidiado, pero ya les he dicho que se tienen que sentir reforzados. El equipo estuvo bien y eso es lo que tiene que quedar, pero obviamente están dolidos", analizó Escribá en la rueda de prensa ofrecida en Valdebebas.

"¿Falta de oficio? Sinceramente no. Otras veces puedes echar de menos saber manejar esos minutos finales, pero es que hoy el equipo hizo lo que tenía que hacer. Nosotros reforzamos el centro del área porque estaban sacando muchos centros de Kroos y Modric; y al final no te esperas que llegue el gol cuando el delantero se descuelga y hace un gran remate", aseveró el técnico del Elche.

"Ellos tuvieron sus ocasiones pero nosotros también tuvimos las nuestras. No creo que fuera falta de oficio, repito, el Madrid es un gran equipo que empuja mucho. El partido podía haber acabado perfectamente con el 1-1 tras esea jugada. Pero marcó Benzema y ahora tenemos que pensar en el siguiente partido", añadió.

En relación al once de Zidane, el entrenador del Elche dijo que fue "sorprendido en cierta parte". "Este mismo once podía tener otro dibujo pero ya intuíamos que era defensa de tres. Nosotros les dijimos a los jugadores que iban a despoblar su banda y nuestro interior debería estar un poco más cerrado. Y no nos generaron ocasiones. Es verdad que luego nos costó encontrar más los espacios, pero estuvimos bien", espetó.

Por último, en relación a una jugada polémica en el área del Real Madrid, Fran Escriba dijo que vio "lo que ha visto todo el mundo... pitó fuera de juego, pero no sé". "Nos dio la sensación de que no había fuera de juego pero cuando no han pitado nada es porque no habrá visto nada. Habrán pitado lo correcto pero insisto que no lo he visto", finalizó.