Esmee Brugts: "La gente piensa mucho en el 7-1 al Bayern, nosotras no"

Esmee Brugts of FC Barcelona and Athenea Del Castillo Beivide of Real Madrid CF in action during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Quarter-finals second Leg, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou stadium - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Esmee Brugts ha asegurado que el equipo no toma como referencia la abultada victoria por 7-1 lograda ante el Bayern de Múnich a principios de temporada en la Fase Liga de cara a las semifinales de la Champions que arrancan este sábado, destacando que el conjunto alemán ha crecido en competitividad desde entonces y subrayando que la ambición y el estilo asociativo del vestuario blaugrana serán claves para alcanzar una nueva final de la UEFA Women's Champions League.

"El Bayern es uno de los equipos más fuertes de Europa; han estado dominando en Alemania y, desde nuestro último partido contra ellas, no han perdido ni un solo encuentro. Eso es impresionante. Es cierto que nuestro primer enfrentamiento fue hace tiempo y en un contexto distinto. En el fútbol ningún partido es igual a otro y tenemos que estar lo más preparadas posible. Aunque la gente piense mucho en aquel 7-1, nosotras intentamos no hacerlo", reconoció en una rueda de prensa virtual organizada por la UEFA en la que estuvo Europa Press.

Y es que Brugts, titular indiscutible en el lateral izquierdo para Pere Romeu, no se plantea para nada unas semifinales fáciles contra las alemanas, que no perdieron más en la Fase Liga y que vienen de eliminar al Manchester United (5-3) en los cuartos de final. Ni en la ida de este sábado en Múnich ni en la vuelta del domingo 3 de mayo en Barcelona.

"Ellas plantearán el partido de otra manera y nosotras también. Mi prioridad es entrar concentradas para intentar marcar pronto, pero sabemos que será un partido muy igualado donde ambos equipos tendremos nuestras opciones", comentó.

Respecto al cartel de favoritas que rodea al conjunto catalán, Brugts reconoció que el historial reciente en la competición, con cinco finales consecutivas y tres títulos, justifica esa percepción exterior. "Entiendo que desde fuera se nos vea así, pero dentro del grupo no hablamos de eso ni nos sentimos así; para nosotras, cada partido es como una final", matizó la neerlandesa.

ADN BARÇA Y POLIVALENCIA TÁCTICA

Sobre su encaje en la pizarra de Pere Romeu, la lateral zurda destacó la libertad de movimientos que caracteriza al equipo. "Tengo varios roles y depende de cada partido. En el Barça somos muy libres para movernos; puedo jugar por fuera o por dentro según el plan del entrenador. Lo más importante es mantener un contacto constante con el staff para saber exactamente en qué debo enfocarme", explicó.

En este sentido, Brugts insistió en que la identidad es innegociable para el éxito del grupo. "Siempre queremos representar la forma de jugar del Barça; creemos que solo mostramos nuestro mejor fútbol cuando jugamos 'a lo Barça'. Algo que nos define es que nunca estamos satisfechas; si marcamos un gol, queremos otro y otro", afirmó con rotundidad.

ADAPTACIÓN Y EL PESO DE LAS VETERANAS

A sus 22 años y en su tercera temporada en el club, la jugadora confesó sentirse plenamente integrada tras un proceso de maduración personal y deportiva. "Cuando llegué tenía solo 20 años y me costó un tiempo ajustarme al vivir sola en el extranjero. Ahora me siento en casa y eso ayuda a rendir mejor. Ser una atleta de élite te hace tener hambre de más, y estar rodeada de jugadoras que nunca se conforman me hace aprender muchísimo", señaló.

Asimismo, destacó la figura de la capitana Alexia Putellas como pieza fundamental en su crecimiento. "Es un auténtico privilegio jugar con ella. Es el ejemplo máximo de liderazgo y me da mucha calma ver cómo las veteranas llevan el mando. Alexia me da pequeños consejos tácticos que me ayudan mucho y me dan confianza para realizar mi propio juego", confesó sobre la 'Reina'.

EL REGRESO DE AITANA Y LA AFICIÓN

Brugts también celebró la reciente vuelta a los entrenamientos de Aitana Bonmatí tras su lesión, si bien todavía está lejos de poder volver a los terrenos de juego, señalando que "siempre" son "más fuertes" cuando están todas disponibles. Además, elogió la irrupción de jóvenes promesas como Clara Serrajordi, de 18 años: "Es impresionante que siendo tan joven juegue con esa calma; entiende perfectamente el juego del Barça y eso es vital para el futuro".

Finalmente, la internacional neerlandesa mostró su entusiasmo por volver a disputar una gran noche europea ante su afición. "Me emociono solo de pensar en entrar al estadio y que esté todo vendido", comentó sobre el hecho de que, de nuevo y como ya sucedió esta campaña en los cuartos de final contra el Real Madrid, vayan a jugar en el nuevo Spotify Camp Nou, todavía en construcción pero con capacidad para unos 62.000 aficionados.

"Esas noches son las que realmente te hacen disfrutar de ser futbolista. El apoyo de los aficionados que están siempre en el Johan Cruyff y que también vienen al Camp Nou y lo llenan es fundamental, nos motiva muchísimo", concluyó la neerlandesa, pieza clave de este Barça Femení que quiere volver a ganar al Bayern para lograr un billete para la final de la Liga de Campeones, que se disputará el 23 de mayo en Oslo (Noruega).