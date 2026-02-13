España abrirá y cerrará con Inglaterra la Liga de Naciones

Archivo - 14 July 2024, Berlin: England's Harry Kane (L) and Spain's Rodri battle for the ball during the UEFA Euro 2024 final soccer match between Spain and England at the Olympic Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol comenzará su andadura en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027 el sábado 26 de septiembre ante Inglaterra, mismo rival con la que la concluirá el 15 de noviembre, según confirmó este viernes el combinado nacional.

La actual subcampeona de la competición empezará su andadura ante su teórico rival más fuerte en el que será además su primer encuentro tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y tres días después, el martes 29, se estrenará ante su afición frente a la siempre competitiva Croacia.

En el siguiente parón, en octubre, España volverá a jugar en casa el sábado 3 de octubre ante Chequia y luego se desplazará a Croacia para visitarla el martes 6. La última 'ventana', en noviembre, el equipo que dirige Luis de la Fuente jugará a domicilio en Chequia el jueves 12 de noviembre y concluirá la fase de grupos con la visita de Inglaterra el domingo 15.