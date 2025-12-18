España acaba 2025 segunda del Ranking FIBA femenino tras Estados Unidos

Archivo - La selección española de baloncesto en el Eurobasket - FIBA - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto, vigente subcampeona de Europa, ha acabado este 2025, con 739,5 puntos, como segunda en el nuevo Ranking FIBA, tan sólo por detrás de Estados Unidos, con 787,3, y precediendo a Canadá, con 725,5, según publica la FIBA en su web oficial.

Pese al nuevo sistema de puntuación FIBA, España consolida su segunda posición en la clasificación mundial gracias a la medalla de plata en el Eurobasket, tras aquel accidentado final contra Bélgica en Atenas, y a los buenos resultados en las categorías inferiores: bronce en el Mundial sub-19 y oro en el Eurobasket sub-18 y sub-16.

Por su parte, Estados Unidos mantiene la cabeza merced a su triunfo en la Copa del Mundo sub-19 de Brno, en la que derrotó en semifinales a España. Las estadounidenses buscarán mantener su dominio en la Copa del Mundo sub-17 del próximo año tras haber ganado el título en la AmeriCup Femenina sub-16.