España acaba segunda en Bermuda y se pone tercera en la SailGP

El equipo español durante la prueba de Bermuda de la Temporada 6 de la SailGP - KATELYN MULCAHY/SAILGP

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) - El equipo español ascendió a la tercera posición de la clasificación general de la Temporada 6 de la SailGP, el prestigioso circuito de vela para catamaranes, después de pelear este fin de semana por el triunfo en la cita celebrada este fin de semana en Bermuda, quinta de la campaña.

'Los Gallos' siguen con su progresión en esta temporada y volvieron a brillar, aunque no pudieron con Australia, gran dominador hasta el momento que encadenó su segundo triunfo consecutivo y el tercero en total para seguir firme al mando de la clasificación general de la considerada F1 de la vela.

El equipo que lidera Diego Botín arrancó con fuerza en Bermuda y fueron muy regulares en las cuatro mangas celebradas el sábado, con victoria en la tercera, un tercer puesto en la segunda, y dos cuartos en la primera y la última para acabar el día empatado en la primera posición provisional con 32 puntos con los australianos de Tom Slingsby.

'Los Gallos' estaban bien posicionados para alcanzar una nueva final y no fallaron el domingo, en el que empezaron muy bien con una victoria. Y aunque firmaron su peor resultado en la siguiente regata, un noveno, bien compensado en la última del día, un segundo, de cara a coger fuerza en la final, donde se mediría a Australia y Alemania.

Sin embargo, ahí el equipo australiano demostró su buen momento en una regata que dominó desde la salida y en la que fue ampliando progresivamente su ventaja ante los españoles, que cometieron un pequeño error a la mitad del recorrido al soltarse momentáneamente de los foils a mitad de la regata y que ya se quedaron sin opciones, aunque maniobraron bien para asegurar la segunda plaza.

"Creo que el equipo está en un muy buen momento. No nos imaginábamos empezar la temporada así, y aunque obviamente duele no haber ganado ninguna de las cuatro finales a las que hemos llegado hasta ahora, el ambiente general en el equipo es muy positivo. Estamos navegando bien, nos mantenemos constantemente en la lucha por el título, y confío en que las victorias llegarán", advirtió Diego Botín.

Ahora, antes de que la SailGP ponga rumbo a Nueva York para la celebración de su sexta cita el 30-31 de mayo, la general está dominada por Australia con 45 puntos, diez más que Gran Bretaña, y con España tercera con 34.