España acude soñadora a Milán-Cortina d'Ampezzo

España acude ilusionada a una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se inauguran oficialmente este viernes en Milán (Italia), ciudad encargada de acogerlos junto a Cortina d'Ampezzo hasta el próximo 22 de febrero, y donde el deporte invernal español espera brillar, apoyado principalmente en el debutante esquí de montaña.

Una delegación de 20 deportistas (nueve de nieve, siete de hielo y cuatro de skimo), el mismo número que en Sochi (Rusia) en 2014, intentarán mostrar el crecimiento nacional en los deportes de invierno, una modalidad sin excesiva tradición en España y con dificultad para tener instalaciones de primer nivel que pueda ayudar a dar el salto de calidad, pero donde las federaciones implicadas trabajan al máximo para tratar de optimizar los recursos que poseen.

Ahora, el examen para ver su salud es en la cita de mayor importancia, unos Juegos que regresan a Italia 20 años después de acogerlos en Turín, y 70 después de albergarlos Cortina d'Ampezzo por segunda ocasión tras los de 1944, y que tendrán su inauguración oficial este viernes el Estadio de San Siro, aunque algunas competiciones, como el curling, ya han arrancado.

La patinadora de artístico Olivia Smart y el esquiador de alpino Quim Salarich serán los encargados de enarbolar la bandera española en la siempre esperada y emotiva ceremonia de apertura de la cita, la primera también con una mujer al frente del Comité Olímpico Internacional, la zimbabuense Kirsty Coventry, con la presencia de 20 deportistas con estatus de neutrales, 13 rusos y siete bielorrusos, con un total de 15 sedes y con el estreno de un deporte en el programa sobre el que recaen las esperanzas de la delegación nacional de sumar medalla por tercera edición.

El esquí de montaña debuta en unos Juegos de Invierno y España puede presumir de tener a dos deportistas destacados a nivel mundial con los que aspira incluso a sumar el segundo oro de su historia olímpica invernal tras el recordado del esquiador Francisco Fernández-Ochoa en Sapporo (Japón) ya hace más de medio siglo, en 1972.

Oriol Cardona y Ana Alonso lideran un equipo que completan Ot Ferrer y María Costa y ambos parten con buenas opciones de colgarse una medalla, sobre todo el primero. "Tenemos un equipo de lujo, con espíritu ganador, y aspiramos a todo. Esta es la actitud", afirmó Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la cual, curiosamente, también compite en los Juegos de Verano con la escalada.

Con este deporte hizo historia en Tokyo 2020 con el oro de Alberto Ginés y ahora espera hacer lo mismo con Oriol Cardona. Natural de Banyoles (Girona), el deportista de 31 años es doble campeón del mundo y ganó la Copa del Mundo en 2025, en la modalidad de sprint, donde es uno de los favoritos. La semana pasada, en la Copa del Mundo disputada en Boí Taüll (Lleida), fue segundo, por lo que llega en buena forma a un sueño para el que tendrá que esperar hasta el 19 de febrero.

Ese día también competirá Ana Alonso, que es otra posible baza al medallero, aunque la andaluza no está en su mejor forma tras sufrir un atropello el pasado mes de octubre mientras entrenaba en bicicleta, lo que le produjo múltiples lesiones, entre ellas una rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno.

La granadina ha conseguido recuperarse para llegar a los Juegos en la mejor forma posible de cara a pelear por todo tras haber sido tercera en la general de la Copa del Mundo en 2025 y formar una gran pareja en el relevo mixto con Cardona, con quien fue subcampeona del mundo el año pasado y plata el pasado fin de semana en Boí Taüll.

LAS BAZAS DE CASTELLET Y EGUIBAR

A partir de ahí, las opciones de medalla se reducen algo, aunque áun quedan bazas en el snowboard en las figuras de dos veteranos como Queralt Castellet y Lucas Eguibar, con la primera además defendiendo la histórica plata de hace cuatro años en Pekín en 'halfpipe'

La 'rider' catalana firmó una gran actuación en China para lograr la ansiada y perseguida presea olímpica en los que eran sus quintos Juegos. En Italia, a sus 36 años, sumará la sexta para igualar a figuras olímpicas de verano como Manel Estiarte y Rudy Fernández. Este año sólo ha competido en dos citas de la Copa del Mundo, sin subir al podio, pero hace unas semanas tuvo el refuerzo del bronce en los X Games en la modalidad de 'superpipe'.

Eguibar, de 31 años, es otro veterano del deporte invernal y competirá en sus cuartos Juegos Olímpicos en busca de un podio que se le ha resistido en 'boardercross' y en donde su experiencia puede ser clave en una modalidad siempre abierta a sorpresas. A su lado, en cross, un joven debutante como Álvaro Romero (22 años), mientras que la representación de 'snow' la completa otra joven como Nora Cornell (20), que competirá en 'Slopestyle' y 'Big Air'.

El deporte 'rey' de los Juegos de Invierno, el esquí alpino, contará con la participación de Quim Salarich, que afronta sus terceros Juegos, y Arrieta Rodríguez, ambos en eslalon, y en esquí de fondo participarán Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell.

HITO DEL PATINAJE DE VELOCIDAD

Finalmente, la delegación española presente en Milán y Cortina d'Ampezzo se completa con los deportistas de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, que competirán en patinaje artístico y, por primera vez en la historia, en el patinaje de velocidad.

En la primera disciplina, España acudirá con cinco patinadores, cuatro repartidos en dos parejas de la modalidad de Danza sobre Hielo en constante progresión que aspiran a codearse con las mejores y soñar al menos con el diploma olímpico. La abanderada Olivia Smart, junto con Tim Dieck, ya fue sexta en el pasado Campeonato del Mundo y séptima en el Europeo de hace unas semanas, y la de origen británico, octava con Adriá Díaz en Pekín 2022, donde ya estuvo también su nuevo compañero.

El otro dúo, mucho más joven y debutante, el formado por Sofía Val (21 años) y Asaf Kazimov (25), querrá seguir ganando experiencia internacional de cara al futuro tras ganar la medalla de oro en 2025 en la Universiada de Turín y ser decimocuartos en el pasado Europeo.

Junto a estas parejas, participará a nivel invidual el catalán Tomás Guarino, noticia mediática en la previa de estos Juegos por su trabajo a contrarreloj para lograr el permiso para poder usar la música de su programa de los 'Minions' en su debut olímpico.

Finalmente, la RFEDH logró clasificar, por primera vez en la historia, a dos patinadores de velocidad. El catalán Nil Llop, que se quedó fuera de Pekín 2022 por una descalificación por tocar un cono, fue el encargado de conseguir dos billetes y usará el suyo en los 500 m, donde fue sexto en el Europeo de enero, y el otro será para el navarro Daniel Milagros, que competirá en los 1.000.