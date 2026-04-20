España acude a los World Athletics Relays de Botsuana con 26 atletas en busca de plaza para el Mundial

Markel Fernández, Paula Sevilla, Blanca Hervás y David Zurita, subcampeones del mundo - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española de atletismo competirá el 2 y 3 de mayo en los World Athletics Relays de Gaborone (Botswana) con un total de 26 atletas preseleccionados (14 hombres y 12 mujeres), en una cita clave para la clasificación hacia el Ultimate Championships de Budapest 2026 y el Mundial de Beijing 2027.

Será la octava edición del campeonato de relevos de World Athletics y la primera vez que se dispute en territorio africano, tras haber pasado por Bahamas, Japón, Polonia y China, en una competición en la que España buscará confirmar su crecimiento reciente en las pruebas de equipo, tras lograr la victoria el equipo femenino en 4x400 y la segunda posición en 4x100, en ambos casos con récord de España, en la última cita de World Athletic Relays.

El equipo español llega tras varios años de trabajo dentro del Plan Nacional de Relevos y con resultados destacados en las últimas ediciones, especialmente en el 4x400 femenino, donde logró el oro en 4x400 y la plata en 4x100, ambas con récord de España.

En mujeres, el 4x100 contará con referentes como Jaël-Sakura Bestué, María Isabel Pérez y Esperança Cladera, junto a una amplia convocatoria en la que también figuran Aitana Rodrigo, Lucía Carrillo y Esther Navero, todas con marcas entre las mejores de la historia nacional.

El 4x400 femenino, reciente medalla de bronce mundial indoor en Torun, estará liderado por Paula Sevilla y Blanca Hervás, junto a Carmen Avilés, Eva Santidrián, Rocío Arroyo y Ana Prieto, un bloque consolidado como uno de los más competitivos del atletismo español actual.

En categoría masculina, el 4x100 estará encabezado por Guillem Crespí junto a Jorge Hernández, Jaime Sancho, Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo y Ander Garaiar, en un relevo que busca seguir elevando el nivel de la velocidad española.

El 4x400 masculino contará con la experiencia de Óscar Husillos y Samuel García, junto a Bernat Erta, Manuel Guijarro, David García, Julio Arenas y Markel Fernández, además de la aportación de un grupo emergente que ya ha competido en grandes citas internacionales.

--CONVOCATORIA.

-Mujeres.

4x100 m: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Esther Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo.

4x400 m: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla.

-Hombres.

4x100 m: Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Ander Garaiar, Jorge Hernández, Jaime Sancho.

4x400 m: Julio Arenas, Bernat Erta, Markel Fernández, Samuel García, David García, Manuel Guijarro, Óscar Husillos.