España acudirá "con una grandísima selección" a los Juegos Mundiales del Motor de la Comunidad Valenciana

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Valencia acogerá la semana que viene, entre el 23 y el 27 de octubre, la tercera edición de los FIA Motorsport Games, los Juegos Mundiales del Motor en los que España competirá "con una grandísima selección" capitaneada por el doble campeón del mundo de rallys Luis Moya.

La tercera edición de estos FIA Motorsport Games contarán con un millar de pilotos que competirán en escenarios como el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, que será la sede central, el recientemente creado Aspar Circuit, que acogerá diversas disciplinas como el 'Karting', mientras que las especialidades de rally se disputarán en las carreteras más reviradas de la zona, y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias tendrán lugar las competiciones virtuales.

A esta competición, la selección española llevará una nutrida participación con el expiloto de rallys Luis Moya como capitán y con figuras conocidas del motor nacional como Dani Juncadella, Belén García, José Antonio 'Cohete' Suárez, 'Toño' Sainz, hermano del tetracampeón del Rally Dakar, Eric Gené, hijo de Jordi Gené y Marc Gené, o Nuvola Morales, que competirá en 'karting' con diez años recién cumplidos.

Una representación de esta selección fue recibida oficialmente este miércoles en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) por su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, que les dio la bienvenida a la "casa del deporte".

"Es un proceso de selección que han ido superando, o sea, que el mérito y la capacidad es indiscutible y luego me ha entusiasmado ver la comunicación y el espíritu de equipo que ha habido desde los más jóvenes a los veteranos", comentó el dirigente.

Uribes destacó la gran labor del seleccionador Antonio Rodríguez y de un "capitán de lujo" como Luis Moya, y recordó que desde el CSD han apostado fuertemente porque Valencia fuera sede de este "gran evento" automovilístico. "Es un proyecto que son muchas cosas. Son unos Juegos del Automovilismo con una grandísima selección española", admitió.

"Estoy muy orgulloso de este equipo, del trabajo de la Federación Española de Automovilismo y de todas las administraciones. Hemos ido de la mano", añadió Uribes, que cree que la semana que viene será "una gran semana".

El presidente del CSD ha elogiado a la Comunidad Valenciana donde "se organizan muy bien las cosas", aunque sin menospreciar el trabajo en el resto del país. "Creo que tenemos que sacar pecho de las cosas cuando se hacen bien. A veces nos falta a los propios españoles hacerlo y yo creo que debemos hacerlo", subrayó.

Por su parte, el director general de Deportes de la Comunidad Valenciana, Luis Cervera, se mostró orgulloso de ser "anfitriones" en un año especial para el Circuit Ricardo Tormo que celebra su "25 aniversario". "Esto va a ser la guinda en el calendario y sobre todo uno de los eventos que más va a destacar en toda la Comunidad Valenciana en su calendario", remarcó.

El dirigente continuó en la misma línea que Rodríguez Uribes para ensalzar que "este tipo de eventos en la Comunidad Valenciana lucen muchísimos, porque tiene las infraestructuras adecuadas" y destacó la ceremonia de apertura en la Ciudad de las Artes y las Ciencias "por la noche, que será maravilloso". Cervera, en términos generales, se muestra "contento" de que el evento se celebre allí por el "esfuerzo" realizado durante estos años.

LUIS MOYA: "VEO EL BRILLO QUE TIENEN EN LOS OJOS"

Para Luis Moya, capitán de la selección, la elección de su puesto fue "un poco imposición" del presidente de la Federación. "Él sabía que yo no iba a decir que no. Tenemos mucha amistad, nos conocemos desde hace muchos años, y sabía que no iba a decir que no. ¿Cómo no voy a decir que no? Porque me quieren nombrar capitán y abanderado de la Selección Española de Automovilismo en unos Juegos Olímpicos del motor", expresó el expiloto de rally.

El capitán de la selección también recalcó la "ilusión" que tienen todos los pilotos elegidos para representar a España. "Les veo las caras y la ilusión que tienen, y los ojos. El brillo que tienen en los ojos. La ilusión de participar en unos Juegos Olímpicos, yo creo que esto es inigualable", declaró Moya.

Este estuvo acompañado de un seleccionador, Antonio Rodríguez, "ilusionado" y "con ganas", y que explicó que su cargo es "una recompensa a la experiencia". "El reto es complicado, aunque con los seleccionados que tenemos no lo va a ser", admitió.

Una de las representantes españolas en Valencia será Belén García, que repite tras su participación en la categoría de F4 en la primera edición en Roma en 2019. Ahora, "con muchísimas ganas", lo hace en la categoría de 'Karting Endurance' donde la preparación ha sido "como para cualquier otra carrera".

Dani Juncadella es otro piloto que está seleccionado para representar al equipo nacional en esta tercera edición de los 'Juegos Mundiales del motor' y que repite tras estar presente en Marsella (Francia) en 2022, aunque "mejor no recordar" su participación en tierras francesas porque fue "un auténtico desastre". Pero este año aseguró que "no va a pasar" porque llega con "un coche competitivo" del equipo Mercedes.

"La verdad es que corro con un equipo que conozco bien. Al final es un evento muy diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos yo. Sí que es cierto que representas a tu país en cada carrera que corres, cuando subes al podio, bandera, himno, siempre lo sientes, pero nunca tanto como un evento de este calibre en el que el coche entero pintado con los colores de tu país", concluyó.