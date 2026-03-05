España se aferra a Audrey Pascual para volver a lucir en unos Juegos Paralímpicos de Invierno

Deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: María Martín-Granizo, Alejandra Requesens, Javier Marcos, Emilio Redondo, Iraide Rodríguez, Audrey Pascual e Higinio Rivero. - AFP7/EUROPA PRESS/CPE

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Paralímpico Español afronta ilusionado los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), que se inauguran este viernes y concluirán el 15 de marzo, con la esperanza de volver a sumar medallas gracias sobre todo a la joven esquiadora madrileña Audrey Pascual, la principal baza de una delegación de ocho deportistas, todos debutantes, y en la que Higinio Rivero hará historia.

Lo mejor del deporte para personas con discapacidad acaparará a partir de este viernes todas las luces en Milán y Cortina d'Ampezzo, días después de acoger los Juegos Olímpicos, aunque lo hará con un contexto un tanto diferente por nuevas tensiones geopolíticas que centran la atención y que se unen a las ya existentes.

La situación en Oriente Próximo, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y la respuesta de este país a los de su entorno, han agitado un tanto los días previos a estos Juegos Paralímpicos, ya marcados por cierta controversia por el visto bueno del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de permitir a varios deportistas rusos y bielorrusos competir bajos sus respectivas banderas. Ucrania, muy molesta por esta decisión, no desfilará en la Ceremonia de Inauguración en señal de protesta

Tratando de alejarse de estas polémicas y tensiones, España intentará aumentar su palmarés paralímpico invernal, cifrado en 43 medallas, con 15 oros, 16 platas y 12 bronces, después de que hace cuatro años no sumase ninguna en Pekín, donde sólo acudieron dos deportistas (Pol Makuri y Víctor González --descalificado por una violación antidopaje--), una muestra de la necesidad también de trabajar para encontrar deportistas en disciplinas que, al igual que a nivel olímpico, no son fáciles de practicar en España.

Milán y Cortina d'Ampezzo suponen la Bodas de Oro para los Juegos Paralímpicos de Invierno, pero no para España, que no compitió en este evento hasta 1984 en Innsbruck (Austria) y que ahora aspirará a volver a engordar su palmarés apoyado en Audrey Pascual, la principal baza y debutante, como el resto del equipo, en una cita paralímpica invernal.

María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens, la única de la delegación con discapacidad visual y con Victoria Ibáñez como guía, y Javier Marcos, en esquí alpino, Emilio Redondo, en snowboard, e Higinio Rivero, en esquí de fondo y biatlón y el único que conoce bien lo que supone participar en unos Juegos porque ha competido en dos de Verano, en Tokio y París, en piragüismo, por lo que en esta cita entrará en la historia del deporte con discapacidad nacional, completan la expedición que buscará los mejores resultados posibles.

Salvo Pascual y Requesens, todos forman parte del Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno, mientras que todos ellos sí están dentro de la estructura de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que debuta también en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

PASCUAL OPTA A MEDALLA EN SUS CINCO PRUEBAS

Audrey Pascual, que ejercerá además como la abanderada este viernes en la Ceremonia de Inauguración, espera brillar a los pies de los imponentes Dolomitas Orientales, y demostrar la progresión y el nivel que lleva ofreciendo desde que era muy joven cuando ganó con 15 años la Copa de Europa.

La madrileña, de 21 años, es sin duda la gran referente actual del esquí alpino para personas con discapacidad en España y llega a sus primeros Juegos Paralímpicos dispuesta a ser la primera esquiadora de alpino en ganar una medalla desde Magda Amo en 1998. También tratará de acercarse al número de metales que logró esta, cuatro, todos dorados, un póquer más complicado para una Pascual, criada en la Fundación También antes de entrar en la RFEDI, todavía con mucho recorrido.

La madrileña, que nació con una agenesia tibial lateral que derivó en la amputación de ambas piernas y que compite en la clase LW2-2 para esquiadoras sentadas, peleará por las medallas en el eslalon, el gigante, el supergigante, el descenso y la combinada, pruebas todas ellas en las que ya ha sumado metales en su carrera, en especial en esta temporada de la Copa del Mundo donde ha sumado 17 (10 oros, 6 platas y 1 bronce).

Además, conquistó el Globo de Cristal de Gigante y quedándose muy cerca de su gran rival, la alemana Ana-Lenna Forster, en la pelea por el Gran Globo de Cristal. Campeona del mundo de surf, el otro deporte que practica, fue plata mundialista en eslalon en 2023 y 2025, por lo que aspira claramente a no marcharse de vacío de estos Juegos.

A su lado estará María Martín-Granizo, de 19 años y que compite en la clase LW2 para deportistas que lo hacen de pie, una de las más competitivas y numerosas que hay. La deportista leonesa, que nació con una agenesia femoral en la pierna derecha, también se estrenará en unos Juegos para seguir creciendo a nivel internacional y con el objetivo de pelear por algún diploma en eslalon y en gigante, dos modalidades en las que en la última prueba de la Copa del Mundo subió por primera vez al podio con dos bronces.

HISTÓRICO HIGINIO RIVERO

Inicialmente, ambas iban a ser las dos únicas participantes femeninas en Milán y Cortina d'Ampezzo, pero el Comité Paralímpico Español recibió dos invitaciones nominales para Iraide Rodríguez y para la pareja Alejandra Requesens-Victoria Ibáñez, por lo que España acudirá por primera vez con más mujeres que hombres.

Rodríguez, que forma parte también del Equipo de Promesas Cofidis de Ciclismo, será la más joven del equipo con 17 años. La madrileña, que sufrió un infarto medular al poco de nacer que le causó una paraplejia, compite en la categoría de deportistas sentadas (LW10-2) y participará en eslalon y gigante.

Requesens, de 23 años, será la única deportista con discapacidad visual de la expedición nacional, algo que a nivel femenino no sucedía desde Vancouver 2010 con Anna Cohí. Con Ibáñez como guía, participará en gigante y eslalon en una cita a la que llegan tras ser cuartas en la prueba más técnica en su primera prueba de la Copa del Mundo, en Veysonnaz (Suiza).

A nivel masculino, sobresale principalmente la figura de Higinio Rivero, que será además el único que doble deportes ya que participará tanto en el esquí de fondo como en el biatlón y que entrará en la historia del deporte paralímpico español por ser el primero en participar en tres deportes en Juegos

El deportista vasco, que sufrió una lesión medular en 2013 tras un accidente mientras escalaba, ya fue paralímpico en Tokio y París en piragüismo, un deporte donde brilló a nivel internacional con títulos mundiales y europeos, compite en la clase LW10.5 para esquiadores que compiten sentados e intentará seguir acumulando experiencia en deportes donde apenas lleva tiempo compitiendo y acercarse lo máximo posible a los diplomas.

La expedición masculina la completan el esquiador madrileño Javier Marcos, de 30 años y que competirá en la clase LW11 para deportistas sentados en gigante y eslalon, y el 'rider' toledano Emilio Redondo, de 25 años y que participará en las modalidades de 'banked slalom' y cross en la clase LL2 para deportistas con menor afectación en las extremidades inferiores.