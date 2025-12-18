España y Argentina se medirán el 27 de marzo en Doha en la 'Finalissima'

Archivo - 14 July 2024, Berlin: Spain's Mikel Oyarzabal celebrates scoring his side's second goal with teammates Nico Williams and Lamine Yamal during the UEFA Euro 2024 final soccer match between Spain and England at the Olympic Stadium. Photo: Michael K - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 18 Dic.

Las selecciones de España, actual campeona de Europa, y Argentina, campeona de la Copa América, se enfrentarán el próximo 27 de marzo de 2026 en Doha en la 'Finalissima', según hicieron oficial este jueves la UEFA y la CONMEBOL.

El encuentro se disputará en el Estadio de Lusail de la capital de Catar a partir de las 19.00 horas en lo que será un duelo entre las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a tres meses de afrontar la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá.