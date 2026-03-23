España arranca su concentración para los amistosos ante Serbia y Egipto

Joan Garcia a su llegada a la concentración de la selección española de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - RFEF

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha iniciado este lunes su concentración para los partidos amistosos frente a Serbia y Egipto, últimos antes del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de este verano, en los que el portero Joan Garcia, el defensa Cristhian Mosquera, y los extremos Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz podrían estrenarse con la absoluta.

Los 27 convocados por el seleccionador Luis de la Fuente fueron llegando a lo largo del lunes a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para iniciar una convivencia de nueve días, vital para que el preparador riojano determine qué futbolistas que estarán en la lista definitiva para la cita mundialista, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La concentración llega marcada por la suspensión de la 'Finalissima' frente a Argentina por la situación geopolítica en Oriente Próximo y la falta de entendimiento entre las dos partes para fijar otro escenario para la cita. La vigente campeona de Europa y de la Liga de Naciones afrontará en su lugar, ese viernes 27 de marzo, un amistoso ante Serbia en el Estadio de La Cerámica de la localidad castellonense de Vila-Real (21.00 horas). Ya el martes 31, se enfrentará a Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona (21.00 horas).

El grupo afrontará el martes por la mañana su primer entrenamiento en las instalaciones, igual que harán, también en sesión matutina, el miércoles y el jueves. El propio jueves a las 18.00 horas tomarán un avión hacia Castellón para desplazarse posteriormente a Vila-Real, donde el seleccionador ofrecerá la rueda de prensa previa al partido ante el combinado serbio.

El viernes a las 21.00 horas se disputará el primer encuentro frente a Serbia en La Cerámica, y después del encuentro la delegación volará a Madrid para regresar a Las Rozas, donde se entrenará sábado, domingo y lunes. Ya el lunes, después del entrenamiento matutino, los jugadores viajarán en avión hacia Barcelona en una jornada en la que De la Fuente ofrecerá también sus impresiones antes del choque frente a Egipto.

El RCDE Stadium acogerá el martes 31 el último compromiso antes de que los internacionales abandonen la concentración y regresen a sus respectivas ciudades.

El portero Joan Garcia (FC Barcelona), el central Cristhian Mosquera (Arsenal FC) y los delanteros Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (CA Osasuna) son las principales novedades de la lista y podrían debutar con la absoluta, mientras que el centrocampista Carlos Soler (Real Sociedad) regresa a 'La Roja'. El guardameta catalán ha entrado en una convocatoria en la que el técnico riojano ha decidido citar a cuatro porteros, manteniendo a Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC) y Alex Remiro (Real Sociedad).

Por contra, no estarán habituales como Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Dani Vivian (Athletic Club), Marc Pubill (Atlético de Madrid) o Dani Carvajal (Real Madrid), que no ha disfrutado de demasiados minutos tras recuperarse de su grave lesión de rodilla.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid) y Cristhian Mosquera (Arsenal FC).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Pedri, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Borja Iglesias (RC Celta).