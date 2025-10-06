España arranca su concentración en Las Rozas

Borja Iglesias, a su llegada a la concentración de la selección española de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - RFEF

Borja Iglesias: "Todos los partidos con la selección son importantes, pero si son clasificatorios, todavía más"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha iniciado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) la concentración para preparar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria, con los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Pablo Barrios y el delantero del RC Celta Borja Iglesias como principales novedades.

Los 25 futbolistas convocados, así como el seleccionador Luis de la Fuente y su cuerpo técnico, fueron llegando a lo largo del día a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde hubo reencuentros, abrazos y charlas distendidas. Las grandes ausencias: el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal, desconvocado tras resentirse de molestias en el pubis, y el centrocampista del Manchester City Rodri Hernández, afectado este fin de semana por una nueva lesión muscular.

Entre los internacionales, Borja Iglesias, llamado a última hora por De la Fuente, se mostró feliz de poder volver a la selección. "Es un orgullo y un premio. En estos momentos, me acuerdo mucho de mis compañeros y del cuerpo técnico del club, que me están haciendo disfrutar mucho", señaló el gallego. "Todos los partidos con la selección son importantes; si son clasificatorios, todavía más. Estoy con ganas de que vaya bien y de que consigamos buenos resultados", continuó.

Otro de los que también regresan, el rojiblanco Pablo Barrios. "Estoy muy contento. Es el sueño que tenemos todos, trabajar en nuestros equipos para poder estar aquí. Cuando trabajas en tu club día a día, también trabajas para estar aquí. Venir aquí es muy difícil por el nivel que hay en la selección", expresó a su llegada a Las Rozas.

Este martes, a las 19.00 horas, el grupo afrontará su primera sesión de entrenamiento en Las Rozas, abierta al público. El miércoles y el jueves, ya a puerta cerrada, seguirá entrenando en las instalaciones madrileñas, igual que el viernes, cuando tras el entreno cogerá un vuelo hacia Alicante para trasladarse posteriormente a Elche, donde el sábado 11 se enfrentará a Georgia en el Martínez Valero (20.45 horas).

Después del partido, la plantilla y el cuerpo técnico volarán de vuelta a Madrid. El domingo por la mañana afrontarán un nuevo entrenamiento, y el lunes 13 se desplazarán por carretera a Valladolid, donde el martes 14 se enfrentarán a Bulgaria en el José Zorrilla (20.45 horas).

España lidera el Grupo E con seis puntos tras dos partidos, que solventó como victorias ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6); con tres unidades se encuentran Georgia y el combinado otomano, mientras que los búlgaros son colistas (0). La próxima Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio de 2026.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club) y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri y Dani Olmo (FC Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Jesús Rodríguez (Como), Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Villarreal CF), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Samu Aghehowa (Oporto) y Borja Iglesias (RC Celta).