España arranca la defensa del título europeo aplastando a Israel

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo ha iniciado este sábado el Campeonato de Europa, que se celebra en Belgrado y en el que defiende el título continental, con una contundente victoria sobre Israel (3-28), un duelo en el que no dio opción a un rival al que dejó sin anotar en toda la segunda mitad.

Los de David Martín, que contaron con Álvaro Granados -seis goles- y Alberto Munarriz -5- como máximos artilleros, no tuvieron piedad del adversario más débil del Grupo C, que vio cómo los españoles llegaban y convertían casi sin oposición la mayoría de sus opciones de ataque.

Ya en el primer cuarto, que acabó con un disparatado 0-9, Alberto Munárriz vio puerta en tres ocasiones, todo en un parcial en el que los de Oriente Medio se quedaron en inferioridad en el primer minuto y se enfrentaron a tres penaltis.

En los segundos ocho minutos, España incrementó su renta con un parcial de 0-4, frenado por el primer tanto de los israelíes, obra del capitán Ido Goldschmidt (1-13). De hecho los tres goles asiáticos llegaron en ese periodo, y el choque se fue 3-15 al descanso.

Israel ya no volvería a ver puerta y la campeona de Europa tomó el mando absoluto del encuentro. Un 0-6 en el tercer cuarto y un 0-7 en el último, donde Unai Aguirre sustituyó a Edu Lorrio bajo palos, precipitaron el abultado 3-28 definitivo.

España regresará este lunes al Stark Arena (20.30 horas) para afrontar su segundo partido, el más exigente de la fase, que le enfrentará a la vigente campeona olímpica y anfitriona de este Europeo, Serbia. El grupo lo completa Países Bajos.