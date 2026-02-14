España barre a Suiza en Valladolid y se mete en semifinales del Rugby Europe Championship

Pepe Borraz, España - Suiza, Rugby Europe Championship - FERUGBY

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV se impuso con claridad (53-14) a la de Suiza este sábado en la segunda jornada del Rugby Europe Championship celebrada en el Campo Pepe Rojo de Valladolid, asegurando la clasificación matemática para las semifinales del torneo continental.

El choque, que se llevó a Pucela cuando estaba previsto en el Estadio La Balastera de Palencia por el daño en el césped que habían causado las inclemencias meteorológicas, tuvo dos mitades distintas. La primera parte fue igualada, con alternativas y con un ajustado 21-14 al descanso. Sin embargo, los segundos 40 minutos tuvieron claro dominio de Los Leones, firmando la abultada victoria.

Pablo Bouza dio la alternativa a Oriol Marsinyac, Aniol Franch e Iker Aduriz, y el primero Marsinyac sumó su primer ensayo poco antes de llegar al descanso. La anfitriona tuvo que lidiar con un inicio incómodo, por debajo incluso en el marcador con el ensayo de Nicolas Mousties, transformado por Gonnet para poner el 0-7.

Tani Bay y Bautista igualaron el luminoso pero aún le faltaba mejorar a España, superada de nuevo por el ataque suizo (7-14). Alejandro Laforga apareció por el flanco izquierdo para ensayar y Güemes volvió a sumar a palos, y antes del descanso llegó el turno del debutante Marsinyac (21-14).

España salió con mayor ritmo, más continuidad y más presencia cerca de la zona de marca rival en el segundo tiempo, y no tardaron en sucederse los ensayos de Los Leones. Santi Ovejero, Martin Even, Álex Saleta, Ignacio Piñeiro, Gauthier Minguillon y una última jugada a la mano entre Pau Aira y Pepe Borraz cerraron la paliza que disfrutó la grada pucelana.

La próxima semana, el equipo de Pablo Bouza, ya con el billete matemático a semifinales, cerrará la fase de grupos con una salida de máxima exigencia a Tbilisi, donde se medirán a Georgia en la última jornada.