España bate a Bielorrusia y suma su segunda victoria en el Europeo de Fútbol Sala

Archivo - Mario Rivillos y David Novoa celebran el 2-0 en el España-Bielorrusia del Europeo de Fútbol Sala 2026 - PRENSA RFEF - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala acaricia los cuartos de final del Europeo de Fútbol Sala que se está disputando en Eslovenia, Letonia y Lituania tras imponerse este lunes por 2-0 a Bielorrusia en un segundo encuentro donde adoleció de algo de falta de puntería para haber vivido con más tranquilidad.

La heptacampeona de Europa tiene bien encarrilado su billete a los cruces, que se confirmará si Eslovenia no gana a Bélgica, último rival de la fase de grupos el próximo jueves. Después de ganar con solvencia a los eslovenos en su estreno del pasado viernes (1-4), su segundo triunfo ante un rival teóricamente inferior al del debut tuvo algo más de suspense por la falta de eficacia que hubo días antes.

España salió dominadora como era previsible y prontO sometió al combinado bielorruso, sujetado por las buenas intervenciones de su guardameta Luksha y sin capacidad para tener la pelota pese a el equipo que dirige Jesús Velasco dio la sensación de no jugar con su máxima intensidad.

De todos modos, la doble campeona del mundo no tardó tampoco demasiado en abrir el marcador y, después de varios intentos, lo consiguió por medio de Mellado pasados los primeros cinco minutos de choque. A partir de ahí, las ocasiones se siguieron sucediendo, pero ni Adolfo, ni Pablo Ramírez, ni Raya ni Rivillos encontraron puerta.

En el lado contrario, Chemi, sustituto de Dídac, demostró estar listo con dos buenas intervenciones ante Kozel y Yakubov que avisaron de que España no podía relajarse. De hecho, pese al dominio y nuevas oportunidades, los bielorrusos pudieron haber empatado justo antes del descanso, pero Antonio sacó bajo palos la vaselina de Shvedko con el portero murciano ya batido.

Tras el paso por los vestuarios, la selección española cogió aire en el marcador gracias a una gran acción individual de Novoa que se zafó de su marcador con habilidad y batió con un potente disparo abajo a Luksha para poner el 2-0 definitivo.

Sin embargo, el combinado nacional siguió echando de menos más eficacia en una segunda mitad con menos ocasiones, y con Rivillos y Cortés topándose con la madera, sobre todo el segundo tras superar bien al portero bielorruso en su mano a mano.

Pese a jugarse sus opciones de continuidad en el torneo y la poca diferencia en el marcador, Bielorrusia no sacó portero-jugador hasta que casi no había tiempo y España tampoco pudo aprovechar una expulsión en el último minuto para aumentar su victoria.

-------