Archivo - Claudia Pina of Spain celebrates a goal with teammates during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD1, football match played between Spain and Iceland at Estadio SkyFi Castalia on March 03, 2026, in - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

España busca goles para olvidar Wembley

La selección femenina recibe en Córdoba a Ucrania tras la derrota ante Inglaterra y necesitada de ganar con amplitud

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol recibirá este sábado (16.00 horas/La 1) en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a Ucrania en busca de enmendar la derrota del pasado martes ante Inglaterra en Wembley y de intentar hacerlo por el mayor número de goles posible para mantener sus opciones de clasificación directa para el Mundial de Brasil del año que viene.

España no pudo superar el desafío que suponía batir a la campeona de Europa ante su afición, una cuenta pendiente que se alargó tras caer por un solitario 1-0 tras no poder levantar el tempranero tanto de Lauren Hemp en un choque donde, sobre todo en la primera mitad, estuvo lejos de su mejor y más fluida versión, y en la que le volvió a faltar algo de eficacia en el área rival para haber arañado algo positivo.

La derrota dejó al combinado que dirige Sarina Wiegman en cabeza del grupo de clasificación para la próxima Copa del Mundo, con tres puntos de ventaja sobre el de Sonia Bermúdez, que ya ha perdido su margen de error de cara a intentar finalizar primero, la única vía que da un billete a Brasil sin necesidad de jugar ninguna eliminatoria de repesca, aunque todavía tiene sus opciones bastante intactas porque debe recibir en junio a las inglesas, a las que debería ganar por más de un gol para superarla en caso de empate a puntos.

La campeona continental, además, aventaja a la número uno del ranking FIFA en cuatro goles en la diferencia general, por lo que la visita de Ucrania puede ser una buena oportunidad para intentar reducirla ante posibles desempates al final de la fase de clasificación. Inglaterra, en esta jornada, tiene una compleja salida a Islandia, posterior al choque de las españolas.

La actual campeona de la Liga de Naciones ya derrotó en marzo con cierta comodidad (1-3) a las ucranianas en su exilio en Turquía, en un choque marcado por la incertidumbre en la seguridad del viaje del equipo de Sonia Bermúdez por la situación bélica en Oriente Próximo y donde España tampoco aceleró demasiado, con muchas rotaciones su once más tradicional.

SONIA BERMÚDEZ DEBE DECIDIR ENTRE CAMBIOS Y ROTACIÓN MASIVA

En ese partido, de las teóricas titulares, sólo Alexia Putellas y Vicky López salieron de inicio y participaron en este encuentro, una situación que puede volver a estudiar de nuevo la seleccionadora de cara a no cargar más a las futbolistas con más minutos en este tramo de temporada.

De todos modos, lo más probable es que la entrenadora madrileña realice cambios, con el único seguro, salvo sorpresa, de Clara Serrajordi por la lesionada Patri Guijarro. También podría haber, como en la primera ventana, rotación en la portería, con Adriana Nanclares y Misa Rodríguez aspirando a sustituir a Cata Coll, y minutos para futbolistas como Athenea del Castillo, inédita en Wembley, Salma Paralluelo, Fiamma Benítez o una Clara Pinedo que podría tener su oportunidad de debutar con la Absoluta.

Enfrente, una Ucrania que viene de perder ante Islandia por 1-0 y que intentará ser tan competitiva como el choque de hace unas semanas y continuar con su crecimiento en un grupo donde todavía no ha sumado ningún punto.

"La selección española es un equipo de primer nivel, qué más puedo decir. Jugarán en casa ante su afición tras la derrota contra la selección inglesa. Creo que las españolas querrán resarcirse, así que saldrán con mucha intensidad desde el primer minuto", advirtió Iya Andrushchak en la web de la federación ucraniana.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Nanclares; Navarro, Méndez, Codina, Corrales; Caldentey, Serrajordi, Benítez; Del Castillo, Paralluelo y Pina.

UCRANIA: Samson; Korsun, Olkhova, Kotyk, Shayniuk; Petryk, Zaborovets, Kravchuk, Kalinina, Ovdiychuk; y Kunina.

--ÁRBITRA: Fabienne Michel (ALE).

--ESTADIO: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

--HORA: 16.00/La 1.