La selección española femenina de fútbol a su llegada a Turquía para jugar ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027

España busca un nuevo triunfo entre la intranquilidad

La selección femenina de fútbol visita a Ucrania en Turquía, país recientemente atacado por Irán

La selección española femenina de fútbol afrontará este sábado (18.00 horas/La 1) ante Ucrania su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, un duelo marcado por la intranquilidad y la incertidumbre en el combinado nacional por la situación en Turquía, sede de este choque en la localidad de Antalya.

El conflicto que se está viviendo en Oriente Próximo tras el ataque el pasado fin de semana a Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, ha afectado al país otomano y sus autoridades confirmaron el miércoles el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán y que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria. Un día antes, en Antalya, jugaron sin aparentes problemas Ucrania e Inglaterra.

La campeona del mundo, a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el Ministerio de Asuntos Exteriores han estado en permanente contacto con UEFA para asegurar la plena seguridad de este viaje, que estaba previsto inicialmente para el jueves y que se aplazó hasta este viernes cuando ya puso rumbo la expedición hacia Turquía, con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mostrando su rechazo y con la posible advertencia del organismo continental de sanciones en el caso de no viajar.

Con todo, las internacionales tratarán de aislarse de toda esta intranquilidad e incertidumbre para sacar su segunda victoria en esta fase de clasificación tras la inaugural del pasado martes en Castellón de la Plana, donde batió con claridad por 3-0 a Islandia, comandada de nuevo por la inspiración de Claudia Pina, autora de un doblete.

El combinado que dirige Sonia Bermúdez sacó adelante este primer compromiso frente a un rival que se le encerró bastante, un planteamiento que espera también tener ante Ucrania, un equipo teóricamente de menor nivel, que ya fue goleado por Inglaterra (1-6) y que juega fuera de su país por culpa de otro conflicto bélico como la invasión que sufre por parte de Rusia.

La número uno del ranking FIFA es clara favorita a la victoria y no parece probable que la seleccionadora vaya a hacer una revolución en su once de cara a repartir los esfuerzos tras el desgaste ante las islandesas. Con todo, podría haber algún pequeño retoque como quién jugará de '9' o en alguno de los costados.

Para lo primero, Bermúdez eligió a Inma Gabarro, sustituida al descanso por Edna Imade, que marcó su primer gol como internacional y que podría tener la oportunidad como titular por delante de otras opciones como Salma Paralluelo. Athenea del Castillo o Eva Navarro podrían entrar en el frente ofensivo para dar descanso a Vicky López porque ahora mismo parece que Claudia Pina es casi intocable por su capacidad goleadora.

UCRANIA NO PUDO CON INGLATERRA

Enfrente, una Ucrania que no empezó demasiado bien su andadura para el Mundial de Brasil, goleada claramente por la actual campeona de Europa, Inglaterra, aunque fue capaz de competirla durante casi una hora, cediendo en una mala segunda parte donde no aguantó y encajó sus seis goles.

La selección que dirige Ilya Andrushchak, actualmente en el puesto 34 del ranking mundial, se impuso a la española en el doble enfrentamiento para la clasificación del Mundial de 1999, pero fue goleada de forma clara por 0-6 y 5-0 en los dos últimos, correspondientes a la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2023.

"En mi opinión, España tiene un arsenal ofensivo aún más potente que Inglaterra, así que, por supuesto, nos centramos en la defensa y los contraataques. Es muy difícil, tanto física como mentalmente, jugar partidos contra los dos mejores equipos del mundo en cuatro días. Pero le digo al equipo: si queremos avanzar, tenemos que mejorar nuestro juego, independientemente del nivel de nuestros rivales y de la intensidad del calendario", advirtió Andruschchak en la web de su federación.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALIENACIONES.

UCRANIA: Samson; Shayniuk, Korsun, Petryk, Kotyk, Basanska; Ovdiychuk, Kalinina, Giryn; Kravchuk y Zaborovets.

ESPAÑA: Nanclares; Batlle, Méndez, Codina, Carmona; Caldentey, Guijarro, Putellas; López, Imade y Pina.

--ÁRBITRA: Maïka Vanderstichel (FRA).

--ESTADIO: Mardan Antalyaspor.

--HORA: 18.00/La 1.