España buscará el billete para las Finales de la Copa Davis en Chile

La selección española masculina de tenis se enfrentará con Chile como visitante en la eliminatoria de la Copa Davis 2026, que se celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre y en la que el equipo capitaneado por David Ferrer buscará un billete para las Finales.

El conjunto chileno se aseguró el enfrentamiento con la 'Armada', actual subcampeona de la competición, al eliminar a Serbia, sin Novak Djokovic, en Santiago en la primera ronda de los 'qualifiers'. Los de Nicolás Massú superaron a Serbia por la vía rápida, después de poner el 3-0 en los tres primeros partidos de la serie.

Tomás Barrios venció a Dusan Lajovic (7-5, 7-6(7)) y Alejandro Tabilo hizo lo propio ante Ognjen Milic (6-7(3), 6-2, 6-4). En el dobles, el propio Barrios y Nicolás Jarry se encargaron de confirmar el pase al ganar a los gemelos Ivan y Matej Sabanov (6-4, 6-4). Matías Soto cerró la eliminatoria con otro triunfo sobre Branko Djuric (6-7(2), 7-6(4), 10-7).

Ahora, Chile ejercerá como local en la serie ante España, que se celebrará en un ciudad y una superficie todavía por determinar entre el 18 y el 20 de septiembre. Las Finales de la Copa Davis 2026 se jugarán del 24 al 29 de noviembre.