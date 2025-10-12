España, campeona por partida doble en el Mundial de 49er

Botín-Trittel y Barceló-Cantero se colgaron el oro en Italia

Los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel se colgaron el oro en aguas de Cagliari (Italia), al sur de Cerdeña, en su regreso al 49er 14 meses después de París 2024, mientras que Paula Barceló y María Cantero se proclamaron también campeonas del mundo de 49er FX en su primera competición juntas.

España mostró su dominio absoluto en la clase 49er de vela olímpica, en el primer Campeonato del Mundo del ciclo de Los Ángeles 2028. Diego Botín (RCM Santander) y Florian Trittel (CN El Balís) llegaron a la Medal Race con un holgado colchón de puntos, pero el nuevo formato de las finales les obligó a ganar el asalto final para subir al cajón más alto del podio por primera vez en un Mundial.

El tándem cántabro catalán hizo una gran salida y aguantó el tipo sellando su primer título mundial de 49er en una Medal Race muy rápida. "Hicimos una muy buena salida en una regata que estaba programada para durar unos 10-12 minutos, y a partir de ahí, soltando mucho el spi porque estaba peliagudo el tema ,pero conseguimos mantener el palo hacia arriba", dijo Trittel.

"Tenemos la experiencia de estar en el otro lado en otras competiciones con un formato similar a este, el lado de venir de atrás. Obviamente no es fácil cuando tienes una semana sólida y estás delante, y ves que lo único que puedes es perder debido al formato; pero es cierto que el deporte tiene que ir hacia algo así, y si seguimos hacia este formato la mayoría de las veces ganarán los que se lo merecen", afirmó Botín.

Por otro lado, Paula Barceló y María Cantero, que empezaron a entrenar juntas en enero y aparcaron la competición durante un tiempo para que Barceló pudiera finalizar sus estudios de Medicina, se hicieron con el oro en su primera gran competición juntas. La primera corona mundial para Cantero y la segunda para Barceló, tras la lograda en 2020 junto a Támara Echegoyen.

En la gran final, la balear y la canaria remataron una gran semana, con una salida espectacular hasta ganar por delante de las suecas Vilma Bobeck (plata en París 2024) y Ebba Berntsson, y las hermanas canadienses Georgia y Antonio Lewin-Lafrance.

"Esta victoria nos sabe a gloria. Desde que nos pusimos a tope en junio han sido unos meses muy duros de entrenamiento. Hemos trabajado siempre soñando en venir y hacer un buen papel pero tampoco nos imaginábamos ganando el campeonato. Sabíamos que había materia para poder hacerlo pero la verdad es que ha sido una semana con muchísimas condiciones diferentes en las que hemos estado siempre adelante, no nos hemos bajado del podio y ha sido increíble", dijo Barceló.

"Era una regata en la que solo valía ganar y salimos asumiendo ciertos riesgos, saliendo a babor y cruzando las proas, pero había que hacerlo porque ningun otro resultado nos valía. La clave ha sido el equipo, no sólo nosotras sino todos los que nos rodean. Equivocarse está permitido, buscamos una solución entre todos y seguimos adelante. El equipo que estamos construyendo y armando todos juntos"", afirmó la canaria.