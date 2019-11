España certifica el liderato y Suecia logra el billete como segunda

Publicado 15/11/2019 22:58:29 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol ya estaba clasificada para le Eurocopa de 2020, pero este viernes certificó el primer puesto del grupo F después de golear a Malta (7-0) en un partido redondo que hizo las delicias del Ramón de Carranza, mientras que Suecia completó el billete con una importante victoria fuera de casa frente a Rumanía.

Los de Robert Moreno no tuvieron problemas en derrotar a los malteses, aunque no abrieron la cuenta hasta el minuto 23. Morata fue el encargado y Cazorla, que no marcaba desde 2015 con España, hizo el segundo. Gerard Moreno, Sarabia, Jesús Navas, y los debutantes Pau Torres y Dani Olmo completaron la goleada española.

El segundo puesto del grupo será para Suecia, que ganó en Bucarest con mucho oficio gracias a los goles del eterno Marcus Berg y Robin Quaison, ambos en la primera media hora del encuentro. De esta forma, los suecos se quedan con 18 puntos y no pueden ser alcanzados por Rumanía ni por Noruega, las dos con 14.

Los noruegos fueron los primeros en jugar después de golear a las Islas Feroe (4-0) en el estadio Ullevaal de Oslo con un doblete del delantero del Trabzonspor Alexander Soerloth, quien cerró la cuenta, mientras que Tore Reginiussen e Iver Fossum marcaron en los primeros ocho minutos de partido. Noruega

--RESULTADOS.

Noruega - Islas Feroe 4-0.

ESPAÑA - Malta 7-0.

Rumanía - Suecia 0-2.

--CLASIFICACIÓN.

SELECCIONES PJ G E P GF GC PTS.

1. ESPAÑA 9 7 2 0 26 5 23.

2. Suecia 9 5 3 1 20 9 18.

3. Rumanía 9 4 2 3 17 10 14.

4. Noruega 9 3 5 1 17 10 14.

5. Islas Feroe 9 1 0 8 4 27 3.

6. Malta 9 1 0 8 2 25 3.

--PRÓXIMA JORNADA (18 noviembre).

Malta - Noruega.

ESPAÑA - Rumanía.

Suecia - Islas Feroe.