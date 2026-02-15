España cierra las Series Mundiales 2 femeninas de Nairobi con tres victorias

La selección española femenina de rugby seven en las Series Mundiales 2 de Nairobi - WORLD RUGBY

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby seven se ha despedido con tres victorias de la primera cita de las Series Mundiales 2, la segunda categoría del circuito mundial y celebrada en Nairobi, después de cerrar con pleno de triunfos el segundo día de competición ante Brasil y Kenia.

De esta manera, el equipo de María Ribera cierra con buenas sensaciones la primera parada del circuito con tres victorias y dos derrotas por la mínima ante Sudáfrica y Argentina. La siguiente para de las 'Leonas' será en un mes en la cita de Montevideo.

En el primer partido del domingo, España superó a las brasileñas (29-21) en un partido que comenzaron por detrás. Carmen Miranda primero y María García después sumaron los ensayos del equipo español, que unido a la transformación de Anne Fernández de Corres, mandaron el partido 7-12 al descanso. En la reanudación, Marta Fresno y Miranda ampliaron la ventaja hasta el 7-22. Aunque Brasil reaccionó, una muy buena acción de Alba Capell con la transformación de Juana Stella lanzó a España hasta los 29 puntos.

Posteriormente, llegó la victoria ante Kenia (14-5). El equipo africano que se adelantó en el marcador en los compases iniciales de juego. Una buena jugada de Abril Camacho puso por delante en el marcador al equipo español gracias a la conversión de 2 de Silvia Morales. Nada más reanudarse el partido tras el descanso, Denisse Gortázar encontró hueco en la defensa de Kenia para sumar un nuevo ensayo que transformó Carmen Miranda para el 14-5 definitivo.

El sábado, las 'Leonas' cayeron ante Sudáfrica (12-14) en un partido que se adelantaron hasta en dos ocasiones. Paula Requena abrió el marcador (7-0) pero Sudáfrica empató en la última jugada de la primera mitad. Nuevamente, las españolas se pusieron por delante en la segunda parte, pero esta vez la conversión no fue buena (12-7). Las sudafricanas no fallaron en su conversión de dos y pusieron el 12-14 casi al final del partido.

A continuación, España sufrió otro nuevo tropiezo ante Argentina (17-19) a pesar de que se puso 12-0 gracias a los ensayos de María García y Abril Camacho. Casi al final de la primera mitad, Argentina redujo diferencias en el marcador. La segunda parte mantuvo la buena línea de España en el partido que amplió la renta hasta el 17-7, pero en los compases finales de juego Argentina se llevó el triunfo.

El primer triunfo de las 'Leonas' llegó en el último choque sabatino, ante China (21-0). Las de María Ribera se marcharon al descanso con el 21-0 final. María García, Denisse Gortazar y Anne Fernández de Corres castigaron al equipo chino y Juan Stella y la propia Fernández de Corres no fallaron al pie para sumar el 21-0 al descanso, mientras que en la segunda parte se dedicaron a gestionar el resultado.