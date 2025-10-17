España competirá con 16 'pistards' en el Mundial de Ciclismo en Pista de Santiago de Chile

Archivo - El equipo español de persecución se concentra en Valencia para preparar el Mundial en pista de Chile. - RFEC - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo pista competirá con 16 ciclistas en los Campeonatos del Mundo que se disputarán en Santiago de Chile desde el próximo miércoles 23 de octubre al domingo 26, según confirmó este viernes la RFEC.

Los elegidos por el seleccionador Juan Peralta pusieron este viernes rumbo a la capital de Chile para contar con margen suficiente para aclimatarse a las condiciones y al nuevo uso horario que se encontrarán".

La covocatoria está compuesta por los fondistas Albert Torres, Héctor Álvarez, Eñaut Urkaregi, Joan Martí Bennassar, Álvaro Navas, Xavier Cañellas, Beñat Garaiar, Eva Anguela, Isabel Ferreres, Marga López, Laura Rodríguez e Izzy Escalera y por los velocistas Helena Casas, Pepe Moreno, Alejandro Martínez y Esteban Sánchez.

Además, la RFEC detalló las modalidades en las que competirán cada uno de ellos. La persecución por equipos será para Joan Martí Bennassar, Álvaro Navas, Xavier Cañellas, Beñat Garaiar y Eñaut Urkaregi; y Eva Anguela, Isabel Ferreres, Marga López, Laura Rodríguez e Izzy Escalera, mientras que Pepe Moreno, Alejandro Martínez y Esteban Sánchez harán la velocidad por equipos.

Alberto Torres y Héctor Álvarez harán la madison, con el balear repitiendo en el omnium, donde también estará Eva Anguela, que también competirá en el scratch, modalidad en la que estará Beñat Garaiar. Helena Casas correrá la velocidad individual, el keirin y el kilómetro contrarreloj, esta última en la que también estará Esteban Sánchez, Izzy Escalera participará en velocidad y puntuación, Joan Martí Bennassar en velocidad, Xavier Cañellas en puntuación y Laura Rodríguez y Álvaro Navas en eliminación.