España confía en 9 subcampeonas de Europa para el PreMundial de Puerto Rico - FEB

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Miguel Méndez, ha anunciado este martes la convocatoria de 12 jugadoras que disputarán el PreMundial de Puerto Rico, del 11 al 17 de marzo, con el objetivo de lograr el billete para el Mundial de Alemania de este verano, una cita que España no disputa desde hace ocho años y a la que acudirá con buena parte del bloque que fue subcampeón de Europa el pasado verano.

La lista mantiene nueve de las doce jugadoras que conquistaron la medalla de plata continental y presenta pocas variaciones respecto a la última convocatoria de noviembre. María Conde ejercerá como capitana de un grupo que se concentrará el sábado 7 de marzo en Madrid para realizar tres sesiones de entrenamiento antes de viajar el lunes a San Juan.

España debutará en el PreMundial el miércoles 11 ante Nueva Zelanda (18.00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18.00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1.00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21.00) y cerrará la fase el martes 17 ante Estados Unidos (21.00). El combinado estadounidense ya está clasificado para el Mundial y las otras dos mejores selecciones del grupo obtendrán el billete para Alemania.

Méndez explicó el planteamiento de la convocatoria y los condicionantes de la concentración. "Tenemos dos objetivos: conseguir la clasificación y cuidar a las jugadoras". "Los mayores cambios vienen en la posición de alero, donde llevaremos solamente a cuatro jugadoras porque la situación de nuestras interiores nos obliga a llevar cinco. En la posición de alero nos falta nuestra capitana, Alba Torrens, nuestra jugadora más importante del equipo que viene de ser Quinteto Ideal en los dos últimos campeonatos, el EuroBasket del 23 y del 25", lamentó.

"En esta ocasión no estará con nosotros, pero esperamos pueda estar en próximas convocatorias. En esta posición hay jugadoras también que lo están haciendo muy bien con sus clubes, como Alicia Flórez, Laura Quevedo o Andrea Vilaró, quienes también estarán en las próximas convocatorias. No podemos olvidar que vamos a tener muy pocos entrenamientos, nos concentramos el día 7 y volamos el día 9 a Puerto Rico, y necesitamos alcanzar el máximo rendimiento que podamos desde el primer momento", valoró.

"Tendremos, además, mucho cuidado con las jugadoras porque una semana después de nuestra vuelta tendrán un importante objetivo como es la Copa de la Reina. Así que afrontamos esta concentración con esos dos objetivos: conseguir el pase a la Copa del Mundo, en la que llevamos tiempo sin participar, y cuidar a las jugadoras", opinó el seleccionador.

--JUGADORAS CONVOCADAS PARA EL PREMUNDIAL.

-Bases: Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Iyana Martín (Perfumerías Avenida) y Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza)

-Escoltas/Aleros: Elena Buenavida (Valencia Basket), Maite Cazorla (USK Praga), María Conde (Familia Schio) y Helena Pueyo (Casademont Zaragoza)

-Pívots: María Araújo (Valencia Basket), Raquel Carrera (Valencia Basket), Awa Fam (Valencia Basket), Paula Ginzo (DVTK Miskolc) y Megan Gustafson (Las Vegas Aces)