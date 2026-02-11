España conoce este jueves sus rivales en la Liga de Naciones

Archivo - FILED - 08 June 2025, Bavaria, Munich: The UEFA Nations League trophy placed in the stadium before the UEFA Nations League final between Portugal and Spain at Munich Football Arena. Photo: Christian Charisius/dpa - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol conocerá este jueves sus rivales en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027, en un sorteo que se llevará a cabo en Bruselas a partir de las 18.00 horas y donde parte en el bombo de las cabezas de serie.

La actual campeona de Europa, ganadora de este competición en 2023 y finalista el año pasado, cayendo por los penaltis ante Portugal, sabrá a qué selecciones tendrá enfrente en esta quinta edición de la Nations, donde espera de nuevo alcanzar la 'Final a Cuatro' tras hacerlo ya anteriormente en otras tres ocasiones.

España partirá en el bombo 1 junto a Portugal, Francia y Alemania, las otras tres semifinalistas del año pasado y a las que evitará en la fase de grupos. En el 2 estarán rivales de entidad como Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia, mientras que del 3, el peligro es Inglaterra, con otros combinados peligrosos como Noruega y Bélgica, además de Serbia. País de Gales, Chequia, Grecia y Turquía forman el bombo 4 de un sorteo al que acudirá el seleccionador nacional Luis de la Fuente, acompañado por el presidente de la RFEF, Luis de la Fuente.

Esta fase de grupos de la Liga de Naciones se disputará del 24 de septiembre al 17 de noviembre y las dos primeras selecciones se clasificarán para los cuartos de final que se jugarán, a ida y vuelta, entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, mientras que en junio sería la 'Final a Cuatro'. En caso de acabar en tercera posición se jugará un 'playoff' para mantenerse en la Liga A y si la 'Roja' acaba colista descenderá a la Liga B.