España conoce la sede de Chile para la eliminatoria de Copa Davis

Archivo - David Ferrer - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Pznews

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Copa Davis jugará en la Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile la eliminatoria de Copa Davis por avanzar a la Final 8, sede desvelada este viernes por la Federación Chilena de Tenis.

Los de David Ferrer sabían ya de su duelo contra Chile desde febrero, cuando el país sudamericano superó su ronda de clasificación contra Serbia. Chile, que no especificó la superficie aunque se espera que sea sobre tierra, eligió el mismo escenario de la capital Santiago para tratar de frenar a la 'Armada'.

En busca de un billete a las Finales de la Copa Davis 2026 que se jugarán del 24 al 29 de noviembre, España tendrá que superar a Chile en una instalación emblemática que lleva el nombre de la tenista chilena que ganó el US Open en 1937 y que se ubica junto al Estadio Nacional de fútbol.

La serie entre Chile y España se disputará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, o bien el sábado 19 y el domingo 20. La selección española de David Ferrer estuvo exenta de disputar la primera ronda de los Qualifiers 2026 gracias a su condición de Subcampeona del pasado año, ya que la campeona, Italia, ocupará la plaza de anfitrión de la Final 8.