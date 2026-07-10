España conquista el Europeo Sub-19 femenino por quinto año seguido - RFEF

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol Sub-19 se proclamó campeona de Europa por quinta edición consecutiva al superar (0-1) a Alemania este viernes con gol de Irune Dorado en el minuto 60.

La jugadora del Real Madrid decantó la final del torneo continental de la categoría celebrada en el Stadion Grbavica (Sarajevo). España dominó con un tremendo asedio de más de una veintena de disparos, pero tuvo que sudar por lo corto del resultado ante una Alemania que se aferró a sus opciones.

Con la victoria, la selección española se proclamó por quinto año consecutivo campeona de este Europeo Sub-19 femenino, la mejor racha del torneo que domina en su palmarés con ocho títulos. Dorado remató un córner lanzado por Rosalía Domínguez, elegida MVP, 'mejor jugadora, del torneo.