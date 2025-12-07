España se cuelga el bronce en el Mundial femenino de fútbol sala

La selección española femenina de fútbol sala - RFEF

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala ha conquistado la medalla de bronce en el primer Mundial de la historia, que se está disputando en Filipinas, después de vencer este domingo en el partido por el tercer puesto a Argentina (1-5).

Las de Clàudia Pons, que el viernes cayeron claramente en semifinales ante Brasil (1-4), se adelantaron en el PhilSports Arena de Pásig un tanto en el minuto 5 de Ale de Paz, con un potente disparo de falta directa, para golpear a la albiceleste en la primera mitad.

Mailén Romero, a seis minutos de la conclusión del encuentro, se encargó de neutralizar el tanto español y firmar el empate para Argentina, pero apenas un minuto después Laura Córdoba, a puerta vacía, volvió a dar ventaja a España. Antía Pérez se encargó de incrementar la renta con otro gol aprovechando la salida de la portera argentina a solo tres minutos del pitido final, e Irene Córdoba y Laura Córdoba cerraron la goleada con otros dos tantos.