España se cuelga tres medallas en el Europeo de remo de mar

España se cuelga tres medallas en el Europeo de beach sprint - F.E. REMO

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de remo beach sprint, nueva disciplina olímpica, terminó este domingo el Campeonato de Europa en Turquía con una plata y dos bronces.

La modalidad beach sprint continuó la buena actuación de España, después de lograr ocho metales en las pruebas de resistencia o larga distancia del viernes. La primera medalla del Europeo beach sprint, 500 metros de recorrido partiendo a la carrera desde la orilla y regresando posteriormente a pie al punto de salida, llegó por medio de Ander Martín (Real Club Náutico Torrevieja).

El alicantino fue subcampeón en aguas de Manavgat tras caer en la gran final, por sólo 8 décimas, ante el británico James Cox. Martín añadió esta plata a los dos oros y otra plata más en Campeonatos de Europa y cinco oros y dos bronces.

Posteriormente, en la prueba femenina de solo, la malagueña Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo de Málaga) se colgó la medalla de bronce, para lo que tenía que superar en la final B a la representante francesa Helene Lefebvre.

La tercera medalla española llegó en doble mixto juvenil, con suspense pero al final podio de Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) y Elia Jordá (Clot de L'Illot El Campello).