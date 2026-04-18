España cumple en Córdoba y golea a Ucrania

Vicky Lopez of Spain shoots for goal during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD4, football match played between Spain and Ukraine at Bahrain Victorious Nuevo Arcangel stadium on April 18, 2026, in Cordoba, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

CÓRDOBA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española se ha impuesto este sábado a Ucrania en el Nuevo Arcángel (5-0), en la jornada cuatro de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, un partido en el que las de Sonia Bermúdez cumplieron con su propósito de golear para reducir la diferencia de goles con Inglaterra de cara al decisivo choque por la clasificación directa que vivirán el próximo 5 de junio en Son Moix.

El doblete de Edna Imade, sumado a los tantos de María Méndez, Eva Navarro y Vicky López certificaron la manita de España ante Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba. La campeona del mundo necesitaba golear para reducir la distancia con Inglaterra en la diferencia de goles de cara a la clasificación directa para el Mundial y cumplió. Un segundo tiempo notable en el que brilló Vicky López, que entró al césped tras el descanso por Mariona Caldentey, marcó la diferencia.

Sonia Bermúdez optó con un once en el que Clara Serrajordi haría de la Patri Guijarro, lesionada ante Inglaterra, y con hasta otros cinco cambios. Eva Navarro, María Méndez y Lucía Corrales refrescarían la defensa, y Salma Paralluelo e Imade el ataque. Y precisamente esta última sería la encargada de abrir el marcador antes de que se cumpliera el minuto 3 de partido. La delantera del Bayern aprovechó un gran centro de Corrales desde la izquierda para cabecear al fondo de la red.

Al gol le daría continuidad España con un juego combinado preciso y rápido ante el que Ucrania sólo podía correr detrás del balón. Y las ocasiones comenzaría a sucederse, sobre todo procedentes de centros laterales con los que la zaga ucraniana sufría. Así, Savka, en propia puerta, y María Méndez estaría a punto de doblar la renta española. Pero el ritmo del partido fue decayendo poco a poco, en parte, por el sofocante calor que acompañó todo el partido.

Y cuando el físico empieza a flaquear lo técnico comienza a marcar la diferencia. En esas, Alexia Putellas comenzó a aparecer de manera permanente en el partido, dejando caños, rabonas y un remate que apunto estuvo de acabar en gol, pero que se topó con la buena intervención de Keliushyk. España dominaba y embotellaba a su rival, pero los goles, tan necesarios para la clasificación, no acababan de llegar. De hecho, casi llega el empate antes del descanso, tras una grandísima jugada individual de Ovdiychuk que acabó con un remate en el palo.

La segunda parte comenzaría con Sonia Bermúdez intentando reactivar al equipo con las entradas de Ona Batlle y Vicky López sustituyendo a Mariona y Pina, ambas muy erráticas. Y como en la primera mitad, y con las mismas protagonistas, España doblaría la renta. Una jugada por banda izquierda acabó con un centro de Corrales que cabeceó al fondo de la red Imade, que con su doblete se convertía en la máxima realizadora de la fase de clasificación con cuatro tantos.

El desató a España, comandada por Alexia, en ataque. Y sólo el palo pudo evitar el gol de Salma Paralluelo tras un brillante pase de la capitana, que dejó a su compañera del Barça en el uno contra uno delante de Keliushyk. Sí intervendría la meta ucraniana en el siguiente intento de España, en botas de Vicky López. Pero unos minutos después, un preciso centro de la propia Vicky acabaría en el fondo de la red tras un testarazo de María Méndez.

Y no sería el último del partido. Tras las segunda pausa de hidratación del partido, Eva Navarro, con un zurdazo desde la frontal que se coló por la escuadra, y Vicky López, tras aprovechar un rechace y dejar sentadas a la portera ucraniana y una defensora, completaron la goleada. Además, Agirrezabala debutaría como internacional absoluta en los compases finales del duelo.

Así, España suma nueve puntos en el Grupo 3 de la fase clasificación para el Mundial de Brasil, donde es segunda --igualada a puntos con Inglaterra--, y mejora su diferencial de goles hasta un +9 --11 goles a favor y dos en contra--, +1 con respecto a las inglesas --que disputa su partido esta tarde ante Islandia--. Un escenario que hace prever que la clasificación directa se la jugará el próximo 5 de junio en Son Moix.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 5 - UCRANIA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Nanclares; Navarro, Méndez, Mapi León (Laia Codina, min.66), Corrales (Agirrezabala, min.77); Caldentey (Vicky López, min.46), Serrajordi, Alexia (Fiamma, min.66); Paralluelo, Imade y Pina (Ona Batlle, min.46).

UCRANIA: Keliushyk; Petryk (Kotiash, min.67), Olkhova, Savka, Basanska (Korsun, min.46); Zaborovets, Semkiv; Podolska (Kravchuk, min.46), Kunina (Kalinina, min.67), Ovdiychuk; y Boychuk (Molodiuk, min.67).

--GOLES:

1-0, min.2: Imade.

2-0, min.47: Imade.

3-0, min.61: María Méndez.

4-0, min.71: Eva Navarro.

5-0, min.77: Vicky López.

--ÁRBITRA: Fabienne Michel (ALE). Amonestó a Savka (min.26) en Ucrania.

--ESTADIO: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.