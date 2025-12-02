España derrota (3-0) a Alemania en el Metropolitano y vuelve a conquistar la Liga de Naciones

España - Alemania, Liga de Naciones, Riyadh Air Metropolitano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer (3-0) a la de Alemania este martes en la vuelta de la final celebrada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Después del 0-0 el pasado viernes en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, España defendió su trono como única campeona del torneo. Dos ediciones y dos títulos continentales para la campeona del mundo, una selección española que fulminó a las alemanas a base de golazos en el segundo tiempo: doblete de Claudia Pina y otro tanto más de quilates a cargo de la joven Vicky López.