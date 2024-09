España se despide de las medallas en basket en silla

PARÍS, 3 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas no podrá luchar por las medallas en los Juegos Paralímpicos de París después de caer este martes en su duelos de cuartos de final por 49-57 ante una seria Alemania que tuvo más acierto y se tomó la revancha de sus derrotas en la misma ronda en 2016 y 2021.

El combinado nacional, plata en Rio 2016 y actual subcampeona de Europa, aspiraba a jugar sus terceras semifinales seguidas después de una primera fase de buenas sensaciones, pero pagó caro su peor día, que llegó en el cruce decisivo. Sólo Ignacio Ortega tuvo acierto en ataque, con 21 puntos, 17 en el tercer cuarto, que fueron insuficientes ante un rival que se apoyó en Thomas Boehme (26) y en Aliaksandr Halousky (15) para quedarse el pase.

Una vez más en Juegos, Alemania, como ya había pasado en Río de Janeiro y en Tokio, dejó claro desde el principio que iba a ser un hueso duro de roer y más cuando España no encontró el acierto exterior por fuera porque las dos 'pinturas' se cerraron, lo que cortó el caudal de puntos que suele dar Alejandro Zarzuela, que se quedó en dos y que sólo lanzó en cuatro ocasiones.

Tampoco estuvo demasiado fino de inicio Ignacio Ortega, al que sus dos faltas le enviaron pronto al banquillo y apenas pudo participar hasta después del descanso, cuando asumió el liderazgo e hizo soñar por momentos con la remontada. La subcampeona de 2016 firmó un 9/28 en tiro que le lastró pese a que su rival tampoco estuvo muy acertada (9/31). Sin embargo, contó con los puntos de Boehme que firmó 16 de los 26 que anotó su equipo al descanso.

En ese escenario, Alemania pudo mandar en el marcador, sobre todo cuando Boehme replicó unos buenos minutos de Asier García, autor de seis puntos seguidos. Los alemanes se pusieron por delante, y ya hasta el final, y el poco acierto ofensivo de los españoles les permitió irse a vestuarios con una buena renta visto el guión del choque (19-26), aunque acabaría siendo decisiva.

Como ante Países Bajos, 'Pincho' Ortega surgió dominante tras el descanso, pero en esta ocasión no bastó para minar la resistencia de una Alemania que no dejaba que España tomase el control y que encontró entonces en Halouski y triples decisivos la tabla a la que mantenerse por delante.

El jugador del Ilunion asumió el mando en ataque y firmó 17, 10 seguidos, de los 20 puntos de la selección en este tercer periodo donde la actual subcampeona de Europa luchó por seguir enganchada al partido. Le faltó más acierto en el tiro libre para estar más cerca y además sufrió el acierto en el triple alemán con Boehme y Halouski.

Alemania volvió a despegarse (36-43) y aunque un triple de Ortega sobre la bocina dio aire (39-43) de cara a los diez minutos finales, estos no empezaron nada bien y Alemania puso la máxima (39-47) con más de siete minutos por jugarse. Ahora, las canastas de 'Pincho' no entraban y el billete a la lucha se acercaba más hacia el lado germano. La diferencia superó la decena de puntos y entonces los nervios y las prisas con el reloj corriendo aparecieron y el rival no aflojó para acabar con el sueño de una tercera semifinal paralímpica consecutiva.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 49 - ALEMANIA, 57 (19-26, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: P.Zarzuela (5), Lara (-), A.Zarzuela (2), Lorenzo (3) y Ortega (21) --quinteto inicial-- García (8), Ruiz (4), Stix (-), Diallo (-), Honrubia (2) y Prieto (4).

ALEMANIA: Guntner (2), Boehme (26), Budde (2), Glossner (-) y Dreimuller (10) --quinteto inicial-- Hell (2), Halousky (15) y Albrecht (-).

--PARCIALES: 13-12, 6-14, 20-17 y 10-14.

--ÁRBITROS: Gauthier, Villard y Hargreaves. Eliminaron por faltas a Halousky y Budde.

--PABELLÓN: Bercy Arena.