España devuelve visita a Alemania para cerrar su gira previa al Eurobasket

El amistoso en Colonia culminará la preparación de los pupilos de Scariolo

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto visitará este sábado (19.00 horas) al combinado de Alemania para disputar su sexto y último partido de preparación de cara al Eurobasket, en una posibilidad de revancha para los pupilos de Sergio Scariolo después de su reciente derrota ante los germanos en el Movistar Arena de Madrid.

'La Familia' pondrá el colofón a su gira 'Imperium Nostrum' en el Lanxess Arena de Colonia, recinto conocido sobre todo para los amantes del balonmano. Encima de su cancha estarán los 12 jugadores elegidos de forma definitiva por Scariolo para que España intente, desde el 28 de agosto, revalidar su oro conseguido en el Campeonato de Europa de 2022.

Eso sí, el entrenador italiano no ha tenido que pensarse demasiado su plantel para el inminente Eurobasket. Las numerosas lesiones han hecho ese 'trabajo' por él, quedando descartado en última instancia Alberto Díaz, cuyo puesto de base lo ocupará un Mario Saint-Supéry recuperado a tiempo.

'El Principito', recién fichado por la Universidad de Gonzaga para perfilar en la NCAA su prometedor futuro, estaba entre algodones desde que el 16 de agosto se torció el tobillo derecho durante un amistoso en el parisino Accor Arena y ahora es presumible su regreso en el segundo partido seguido de 'La Familia' contra los vigentes campeones del mundo.

Alemania mantiene al núcleo de hombres que ganaron el Mundial de 2023 y quedaron cuartos en los Juegos Olímpicos de París 2024, y con Dennis Schröder como referente está entre las selecciones favoritas al podio continental. El actual base de los Sacramento Kings, con largo historial en la NBA, ató el pasado jueves en el Movistar Arena el triunfo alemán.

Una rauda penetración a canasta, con rectificado en el aire y apoyo de su tiro con efecto en el tablero, y con Willy Hernangómez encima, fue el canastón de Schröder que en los últimos instantes de la prórroga puso el 105-106, a la postre marcador final porque Darío Brizuela falló sobre la bocina un lanzamiento tras reverso y que pudo ser la victoria local.

Pese a ser un duelo amistoso, ambos equipos demostraron que no hacen prisioneros a escasos días de que empiece el fuego real del Eurobasket. Y ensayar un apretado desenlace de partido vino bien a Scariolo, pese al error de un Brizuela que en la rueda de prensa posterior se descargó de responsabilidad por si en el futuro inmediato hay otro 'buzzer beater'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ALEMANIA: Schröder, Obst, Wagner, Theis y Voigtmann --posible quinteto inicial--; T. Da Silva, Thiemann, Lô, O. Da Silva, Hollatz, Kratzer, Bonga, Krämer y Weidemann.

ESPAÑA: De Larrea, Brizuela, López-Arostegui, J. Hernangómez y W. Hernangómez --posible quinteto inicial--; Saint-Supéry, Yusta, Puerto, Parra, Pradilla, Aldama y Sima.

--PABELLÓN: Lanxess Arena.

--HORA: 19.00/La 2.