España firma la sexta plaza femenina y la séptima masculina en el Europeo de Ámsterdam

Marta Domínguez, campeona de España y número 56 del mundo, representando a España en el Europeo de squash de Ámsterdam 2026 - RFES

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas de squash han cerrado su participación en el Campeonato de Europa por equipos, disputado en Ámsterdam del 29 de abril al 2 de mayo, con la sexta posición del conjunto femenino y la séptima del masculino, resultados que les permiten mantener la permanencia en la máxima categoría continental.

El equipo femenino rozó la quinta plaza tras superar a Ucrania (2-1) en la fase de grupos y caer ajustadamente ante Escocia (1-2), antes de acceder a cuartos de final, donde cedió frente a Francia (1-2), a la postre finalista.

En la lucha por los puestos del 5 al 8, las españolas vencieron a Gales (2-0), pero cayeron en el duelo final ante Suiza (1-2) para concluir sextas. El combinado, dirigido por Margaux M. Pitarch, contó con jugadoras como Marta Domínguez, Noa Romero, Sofía Mateos y Ona Blasco.

Por su parte, el equipo masculino, condicionado por la lesión de Iker Pajares, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles en cuartos de final, finalizó en séptima posición. España superó a Bélgica (4-0) en la fase de grupos y cayó ante Francia (0-4), antes de perder frente a Inglaterra (0-4) en cuartos.

Posteriormente, cedió ante la República Checa (1-3) y aseguró la séptima plaza tras imponerse a Escocia (3-1). El conjunto estuvo liderado por Borja Golán y completado por jugadores como Iván Pérez, Sergio García, Hugo Lafuente y Oriol Sàlvia.

Desde el cuerpo técnico destacaron que ambos equipos compitieron "casi de tú a tú" ante rivales de mayor ranking, valorando los resultados como positivos y señalando que deben servir de impulso de cara a próximas citas internacionales, entre ellas el Mundial Universitario de India, el Europeo individual de Hungría y el Mundial de Seúl.