España gana la plata pese a rozar la perfección con el 'Berghain' en la final Acrobática de París 2026

August 4, 2026, Saint-Denis, FRANCE: 260804 Athletes of team Spain compete in artistic swimming team technical final during day five of the 2026 European Aquatics Championships on August 4, 2026 in Saint-Denis. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃN / kod JM - Joel Marklund / Zuma Press / Europa Press / Contac

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de natación artística ha logrado la medalla de plata este miércoles en la final de la Rutina Acrobática de los Europeos de París 2026, en una ejecución de récord en impresión artística y rozando la perfección al ritmo de 'Berghain', pero se quedaron a 2.5 puntos de una Rusia que volvió a colgarse el oro, mientras que Italia logró la medalla de bronce.

Dándolo todo con el potente 'Berghain' de Rosalía, el equipo de Andrea Fuentes brilló en las acrobacias de Víctor Cano, perfeccionó las transiciones de Andrea Fuentes y brillaron como nunca en impresión artística para lograr el récord histórico de 100.2500 puntos. Pero todo ello, ese sentar cátedra en varios aspectos, no dio para el oro.

La medalla dorada fue para Rusia, esta vez nadando con el equipo neutral B, que se fue a los 244.8221 puntos por los 242.2428 de los españoles gracias a una mayor dificultad base y a que tampoco fallaron en su ejecución. ¿La lástima para España? Que ni rozando esa perfección, con más '10' recibidos por los jueces que Rusia, pudieron quitarles el oro a las soviéticas en una rutina grupal.

Con Dennis González en el centro de una coreografía muy bien trabajada y detallada, con Lilou Lluís, Txell Ferré o Sara Saldaña ejecutando las difíciles acrobacias aéreas y con Cristina Arambula, Marina Garcia, la gran Iris Tió --que se marcha de la cita como campeona europea en Solo Técnico-- y la veterana Paula Ramírez, en su última cita continental.

La 'Intervención Divina' que preparó Andrea Fuentes con el equipo no fue dorada, pero poco le faltó. Quizás con algún elemento de mayor dificultad valga para, en el futuro inmediato, desbancar a unas rusas que han vuelto igal de fuertes tras su veto. Polémicas al margen, por esa posible 'copia' de un híbrido español, los jueces siguen viendo superiores a las rusas.

Pero España, con su octava medalla en natación artística --1 oro, 5 platas y 2 bronces--, cierra estos Campeonato de Europa en su modalidad con muy buen sabor de boca, peleando de tu a tu con Rusia los oros en las rutinas de equipos. Y con una Iris Tió que se va como campeona y subcampeona europea en los Solos.