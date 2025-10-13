El España-Georgia, lo más visto del sábado en La 1 con más de 3,4 millones de espectadores de media

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido entre la selección española masculina de fútbol y Georgia del pasado sábado, que se saldó con victoria por 2-0 de la actual campeona de Europa, fue lo más visto del día en 'La 1' de RTVE con 3.447.000 espectadores de media, lo que supuso a la cadena un 32,7 de cuota de pantalla.

Además, según informó este lunes el combinado nacional, este encuentro de clasificación para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá tuvo 7,3 millones de telespectadores únicos, un 32,7 por ciento.