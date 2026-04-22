El España-Inglaterra del 5 de junio se disputará a las 21.00 horas

14 April 2026, United Kingdom, London: Spain's Mariona Caldentey (L) and England's Georgia Stanway battle for the ball during the FIFA Women's World Cup UEFA qualifying soccer match between England and Spain at Wembley Stadium. Photo: John Walton/PA Wire/ - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina se medirá a las 21.00 horas a Inglaterra en su decisivo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene que se disputará el próximo viernes 5 de junio en el Estadi Mallorca Son Moix, según confirmó este miércoles la RFEF.

Este encuentro, que será retransmitido además por La 1 de TVE, podría decidir cual de estos dos combinados se queda con el único billete directo para la próxima Copa del Mundo, en la que España espera defender su histórico título de 2023.

De momento, las inglesas llegarán a este choque con tres puntos de ventaja sobre las españolas, a las que batieron en esta última ventana internacional de abril por 1-0 en Wembley, un marcador que el equipo que dirige Sonia Bermúdez debe mejorar si quiere superar a su rival en caso de empate a puntos, aunque a ambos todavía les quedaría un partido, a domicilio ante Islandia, la 'Roja', y en casa ante Ucrania, la campeona de Europa.