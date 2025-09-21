España inicia con victoria ante Suecia la defensa del título europeo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de béisbol ha debutado con una victoria ante Suecia (15-0), por la vía del 'nocaut' en cinco entradas, en el Europeo, que se disputa hasta el próximo sábado en Róterdam (Países Bajos), e inicia así de la mejor manera su defensa del título continental.

El combinado español, dirigido por Nelson Prada, conectó 18 'hits' ante los 'pitchers' suecos, entre ellos dos 'home run' de Carlos Colmenarez y Rusber Estrada, y coronó su gran estreno con una brillante actuación de Pablo Guillén desde el montículo, con 48 'strikes' en 76 lanzamientos.

Edison Valerio inauguró el marcador en el primer episodio frente al 'pitcher' escandinavo en un duelo con claro dominio ibérico y que se resolvió por la vía de la misericordia. Este domingo, España se enfrentará a la República Checa en la segunda jornada del Grupo A.