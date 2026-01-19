España se jugará el billete para las Finales de la Billie Jean King Cup en Eslovenia

Archivo - Paula Badosa of Spain gesture against Iga Swiatek of Poland during tennis match between Spain and Poland during The Billie Jean King Cup at Martin Carpena Pavilion stadium on November 15, 2024, in Malaga, Spain - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

La selección española femenina de tenis se enfrentará con Eslovenia como visitante en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026, que se disputará del 10 al 11 de abril y en la que el equipo capitaneado por Carla Suárez buscará el billete para las Finales, que se celebrarán en Shenzhen (China) en el mes de septiembre.

Por primera vez, ambos países se enfrentarán en la competición. Su mejor jugadora del momento en el combinado esloveno es Kaja Juvan, número 100 del ranking WTA y que lidera el conjunto balcánico junto a Veronika Erjavec (102) y Tamara Zidansek (151) como principales raquetas.

En 2025, Eslovenia ascendió al Grupo Mundial tras ser cuartofinalista en el Grupo I de la zona Euro/África jugado en Lituania, e imponerse en el 'play-off' posterior del Grupo G disputado en Bengaluru, tras superar a Países Bajos (2-1) y al equipo anfitrión de India (2-1).

Ahora, España buscará su quinta presencia consecutiva en las Finales de la BJK Cup. La temporada pasada obtuvo la clasificación tras firmar una victoria en los Qualifiers jugados en Ostrava ante Brasil y la anfitriona Chequia. Posteriormente, quedó eliminada en cuartos de final ante Ucrania (2-0).

En el resto de las eliminatorias, la campeona Italia recibirá a Japón, mientras que Bélgica se medirá con Estados Unidos, Australia con Gran Bretaña, Kazajistán con Canadá, Suiza con Chequia y Ucrania con Polonia. China espera en las Finales como país anfitrión.

Cada eliminatoria se jugará al mejor de cinco partidos. La primera jornada contará con dos individuales, y la segunda empezará con el dobles, seguido del resto de individuales en el caso de ser necesario, siguiendo el mismo modelo implantado en la Copa Davis.