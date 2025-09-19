Publicado 19/09/2025 17:08

España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre en sesión matinal

Spain team pose with the qualification sign for the Bologna Final 8 during their men’s singles tennis match to 2025 Davis Cup Qualifiers Second Round between Spain and Denmark at Club Tennis Puente Romano on September 14, 2025, in Malaga, Spain.
MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis debutará contra Chequia en los cuartos de final de la Final a 8 de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia del martes 18 al domingo 23 de noviembre en Bolonia (Italia), el jueves 20 de noviembre en el horario matinal, a partir de las 10.00 horas.

El equipo capitaneado por David Ferrer debutará en Bolonia jugando la tercera eliminatoria de la primera ronda de esas finales, mientras que Argentina y Alemania cerrarán los cuartos de final el mismo jueves en la sesión de tarde, a partir de las 17.00 horas.

Por otro lado, Francia y Bélgica abrirán la 'Final a 8' el martes 18 a partir de las 16.00 horas, mientras que la selección anfitriona y vigente campeona, Italia, jugará contra Austria el miércoles 19, también desde las 16.00 horas.

Los ganadores de las eliminatorias del martes y el miércoles se enfrentarán entre ellos en la ronda de semifinales, el viernes 21 a partir de las 16.00 horas; mientras que los vencedores de las eliminatorias del jueves volverán a jugar el sábado 22 a las 12.00 horas. La final será el domingo 23 a las 15.00 horas.

