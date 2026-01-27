España llevará cinco deportistas a los Juegos Paralímpicos de Invierno y con Audrey Pascual como gran baza

Archivo - Audrey Pascual junto a su entrenador Jaime Hernández - AUDREY PASCUAL - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Audrey Pascual, María Martín-Granizo y Javier Marcos, en esquí alpino, Emilio Redondo, en snowboard, e Higinio Rivero, en esquí de fondo y biatlón, representarán a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno que acogerán Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) del 6 al 15 de marzo, según confirmaron este martes el Comité Paralímpico Español (CPE) y la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

La gran baza para el medallero será seguramente la joven esquiadora madrileña Audrey Pascual. A sus 21 años, ya está consagrada en el circuito de la Copa del Mundo de esquí alpino y es una de las figuras más destacadas en la categoría de deportistas sentadas.

La deportista, que pertenece a la Fundación También y que también ha sido campeona del mundo de surf, es la actual subcampeona del mundo de eslalon y la pasada temporada ganó el Globo de Cristal en la modalidad de supergigante. Llegará a sus primeros Juegos Paralímpicos tras una temporada donde ya suma diez medallas en la Copa del Mundo, habiendo subido al podio en descenso, gigante, supergigante, eslalon y en la combinada, y marcha segunda en la general tras la alemana Ana-Lenna Forster.

A su lado estarán la leonesa María Martín-Granizo, ganadora de dos medallas en la Universiada de 2025 y otras dos en la Copa de Europa, que compite en la clase de pie LW2 donde marcha decimoquinta en la Copa del Mundo, y el madrileño Javier Marcos, de 30 años y que compite en la clase LW11 para deportistas sentados, debutando en la Copa del Mundo en 2024 y que ya suma tres podios en competiciones internacionales. Ambos competirán en gigante y eslalon.

El representante español en snowboard será el toledano Emilio Redondo, deportista que ya ha logrado varios éxitos en el circuito continental y que entrena habitualmente en la estación gerundense de La Molina. El deportista de 25 años compite en la clase LL2 para los 'riders' con menor afectación en las extremidades inferiores.

Finalmente, en esquí de fondo y biatlón participará el vizcaíno Higinio Rivero, el único que ya sabe lo que es participar en unos Juegos Paralímpicos, en su caso de verano ya que estuvo en Tokio y en París en piragüismo. Su clase es la LW10.5 para esquiadores con lesión medular que compiten sentados.

Estos cinco deportistas, todos ellos debutantes en Juegos de Invierno, estarán acompañados en Italia por un equipo de apoyo de 15 personas (entrenadores, servicios médicos, 'skimans', personal técnico y de oficina), repartido entre las Villas Paralímpicas de Cortina d'Ampezzo, la mayoría, y Tesero.

En esta cita, España estará presente en cuatro de las seis modalidades del programa paralímpico de invierno, todas a excepción del curling en silla de ruedas y el hockey sobre hielo, y mejora con estos cinco participantes las cifras de las ediciones de Pekín en 2022, con dos, y de PyeongChang en 2018, con tres. Hace cuatro años no ganó ninguna medalla.

El CPE recordó que, salvo Audrey Pascual, el resto han podido preparar el salto al máximo nivel gracias al Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno, un proyecto del comité que busca detectar talento, asegurar el relevo generacional y profesionalizar las estructuras técnicas. La concentración permanente de este grupo se ha desarrollado en La Molina.

En Milán-Cortina 2026, el organismo que preside Alberto Durán mantendrá los premios por medalla que aprobó antes de los Juegos de París e 2024 y que suponían la equiparación con los incentivos olímpicos por lo que la beca extraordinaria por el oro será de 94.000 euro, de 48.000 por la plata y de 30.000 por el bronce, con carácter acumulativo. También se contemplan ayudas para el cuerpo técnico.

Estos serán los primeros Juegos Paralímpicos en los que participará la Real Federación Española de Deportes de Invierno, a la que pertenecen los cinco clasificados, tras la integración en su seno de las modalidades que hasta 2023 gestionaban las diferentes Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad.