España mantiene el pleno hacia la segunda fase

La selección española masculina de baloncesto supera a Ucrania (78-64) en el Palacio de los Deportes de Oviedo - FEB

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto ha superado este lunes a Ucrania (78-64) en el Palacio de los Deportes de Oviedo para garantizar su presencia en la segunda fase de clasificación para el Mundial 2027, un resultado que amplía a cuatro triunfo el pleno de los de Chus Mateo en la primera ronda clasificatoria.

En el segundo asalto entre ambos combinados tras la victoria española del viernes en el exilio ucraniano de Riga (66-86), España, dos veces campeona del mundo, sufrió para distanciar a un rival que ofreció batalla hasta el último cuarto, cuando se desinfló definitivamente.

El escolta del Río Breogán Francis Alonso, con 12 puntos, comandó el ataque de los locales, con Jaime Fernández, Pierre Oriola y Fran Guerra alcanzando también los dobles dígitos (10). Por delante, ya con la clasificación atada, los encuentros en casa ante Dinamarca y ante Georgia a domicilio, ambos en el mes de julio.

Dos canastas seguidas de Fran Guerra rompieron las hostilidades en el recinto asturiano, donde Santi Yusta tardó muy poco en afinar su muñeca para hacer despegar en el marcador a los de Chus Mateo. El alero del Casademont Zaragoza enchufó dos triples que establecieron el +10 apenas tres minutos y medio después de arrancar la lucha (12-2).

Ucrania, comandada por el exbase de Obradoiro Oleksandr Kovliar, como ocurriera en el duelo de Riga, trató de reaccionar para evitar que su rival se escapase en el marcador, pero el buen nivel defensivo desplegado permitió a los españoles finalizar con una renta de siete puntos el parcial inaugural (16-9).

España arrancó el segundo cuarto con tres puntos de Pierre Oriola que devolvieron la ventaja a los dos dígitos (19-9), aunque las defensas comenzaron a imponerse, y un parcial ucraniano de 8-0, coronado por un tiro de tres de Andrii Voinalovych, acercó peligrosamente a los de Ainars Bagatskis (23-21). Sergi Martínez y Jaime Fernández, con un triple sobre la bocina, llevaron algo de calma al descanso (28-21).

Sergi Martínez buscó el perímetro para ampliar la renta en el inicio de la segunda parte, y un 2+1 de Fran Guerra ponía por primera vez a los de Chus Mateo por encima de los diez puntos de diferencia (34-23). A pesar de todo, Ucrania no le perdía la cara al choque, que entró en una fase de muchos más intercambios de canastas (38-34).

Superado el ecuador del tercer cuarto, Francis Alonso lideró, con cinco tantos, la respuesta de España para distanciar de nuevo a su adversario y encarrilar el triunfo antes del parcial definitivo (52-43), que arrancó con otro triple de Oriola (55-43).

Poco a poco, los de Chus Mateo fueron afianzando su ventaja, despojados ya de nervios y llenos de confianza, de nuevo con Alonso como referencia en ataque. Ahí acabó la resistencia ucraniana, que se dejó ir en un partido en el que maquilló algo el resultado con el parcial final de 7-0. Con un +14, España mantiene su pleno.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 78 - UCRANIA, 64 (28-21, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cárdenas (4), Fernández (10), Martínez (8), Yusta (8) y Guerra (10) --quinteto inicial--; Bassas (2), Oriola (10), Paulí (8), Almansa (6), Alonso (12), Costa (-) y Busquets (-).

UCRANIA: Kovliar (11), Tkachenko (4), Lukashov (6), Voynalovych (12) y Skapintsev (4) --quinteto inicial--; Lypovyy (8), Bobrov (7), Shelist (2), Pustovyi (3), Zotov (-), Sushkin (-) y Tyrtyshnyk (7).

--PARCIALES: 16-9, 12-12, 24-22 y 26-21.

--ÁRBITROS: Martin Vulic (CRO), Dariusz Zapolski (POL) y Orhan Cagri Hekimoglu (TUR). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Oviedo.