España es más 'madridista' que blaugrana y el Betis es el 'plan B'

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid es el equipo de fútbol preferido de los españoles, con un 35 por ciento, por delante del FC Barcelona, con un 27 por ciento, según el estudio 'Amor y Odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera' impulsado por l casa de apuestas Betfair.

La muestra recoge más de 1.000 entrevistas a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años en toda España, y a los que se les cuestionó por sus gustos acerca de los 20 equipos de LaLiga EA Sports. En la misma se constató que el Real Madrid es el equipo de Primera División preferido en 10 comunidades autónomas, mientras que el Barça sólo gana en Cataluña, donde el equipo de la capital de España también es la segunda opción.

Ante la pregunta '¿Si tu equipo desapareciese, a cuál te pasarías?', la respuesta es el Betis, con un 18 por ciento de apoyo. Además, casi uno de cada cuatro españoles, el 23%, señala a la verdiblanca como la mejor afición de España.

Los blancos son el equipo de Primera División favorito en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Aragón, Murcia, Extremadura, La Rioja y Cantabria. El Barça sólo gana en Cataluña, donde el Real Madrid también es la segunda opción. Tras Real Madrid y Barça, la tercera 'vía' es la del Atlético de Madrid, pero ya muy alejada de los merengues y culés.

El 7 por ciento de los españoles se declara seguidor del Atlético de Madrid, un uno por ciento más que del Betis, con un 6, el mismo porcentaje que el Athletic. Sevilla y Valencia comparten el 4 por ciento de las simpatías españolas.

Este ranking promovido por Betfair coincide casi con la clasificación histórica de equipos de la máxima categoría. La anomalía la representa el Betis, que, según el ranking por títulos, puntos y temporadas en Primera, es el noveno equipo de España en lugar del cuarto que ocupa en el corazón de los hinchas nacionales.

EL BETIS, 'PLAN B' PARA LOS ESPAÑOLES

El Real Betis es el equipo que más simpático cae a la mayoría de los hinchas después de su equipo favorito. Al ser preguntados '¿Si tu equipo desapareciese, a cuál te pasarías?', la respuesta más extendida señaló al Betis, con un apoyo mayoritario. Uno de cada cinco españoles elegiría a los andaluces como su equipo, según este trabajo de Betfair.

El Atlético de Madrid es la tercera vía, con un 13%, seguido del Athletic Club (10%) y Rayo Vallecano y Girona (7% cada uno de ellos). El Barça y el Real Madrid empatan con LA Real Sociedad como las opciones que completan las ocho primeras posiciones.

Preguntados por qué afición cae mejor, aunque no comparta sus colores, los encuestados se vuelcan incluso con más entusiasmo con la hinchada bética, a la que califican la mejor de España, con casi un tercio del apoyo, muy por delante del Athletic (14%) y Atlético de Madrid (11%). Rayo Vallecano (7%) y Sevilla (5%) completan los cinco primeros lugares.

EL ATLÉTICO, ALTERNATIVA DE LOS MADRIDISTAS

Analizado por equipos, los datos de este estudio de Betfair son más sorprendentes. Por ejemplo, si desapareciera el Real Madrid, los aficionados merengues se harían primero del Betis (27%) y después del Atlético de Madrid. El 18% de los hinchas blancos confiesan que abrazarían la 'fe atlética' si su equipo se esfumase.

En el caso opuesto, sólo el 4 por ciento de los colchoneros se haría madridista. También es muy llamativo que los sevillistas escogerían a Betis como su equipo si desapareciera el Sevilla, aunque los aficionados del Athletic escogerían a la Real Sociedad como segunda opción.

En el lado opuesto, el de las fobias, también los grandes dominan. Al ser preguntado por qué equipo borrarían del mapa los encuestados señalan casi empatados al FC Barcelona y el Real Madrid frente a la pregunta de cuál era su equipo favorito donde el Real Madrid ganaba.

El 34% de los españoles dice que borraría del mapa a los culés, el mismo porcentaje que borraría del mapa al Real Madrid. También destaca que el resto de equipos apenas tienen representación en esta estadística de rivalidad.