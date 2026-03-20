España se medirá con Egipto el 31 de marzo en el RCDE Stadium

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves por la noche un segundo duelo amistoso para la selección absoluta masculina en el inminente parón internacional, contra Egipto el 31 de marzo en el RCDE Stadium.

Cuatro años después, la 'Roja' regresará a Barcelona para disputar, en la casa del RCD Espanyol, un encuentro amistoso contra Egipto, cuarta clasificada en la pasada edición de la Copa África. La RFEF anunció el choque a pocas horas de que Luis de la Fuente dé a conocer la lista de convocados para una ventana que debía acoger la Finalissima contra Argentina en Catar.

La cita entre los campeones de Europa y de América, programada para el día 27 en Doha, quedó suspendida de manera oficial el pasado domingo por las consecuencias de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán en Oriente Próximo.

El lunes, la RFEF confirmó un primer amistoso para el día 27 contra Serbia, en el Estadio de la Cerámica del Villarreal CF, pero la disputa de un segundo partido quedó en el aire sonando desde entonces Egipto hasta este jueves a altas horas, ante distintas informaciones sobre la dificultad de cerrar el partido.

El único precedente ante Egipto de la selección data del 3 de junio de 2006, fecha en la que los dos combinados se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche. Luis de la Fuente dará la lista para ambos partidos este viernes, última convocatoria antes de la de los que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.