España se mete de lleno en la pelea por la quinta plaza de Champions

Archivo - 25 November 2025, United Kingdom, London: A general view of the UEFA Champions League trophy ahead of the UEFA Champions League soccer match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports ha recuperado terreno y se ha colocado en tercera en la lucha por conseguir cinco plazas de cara a la próxima temporada en la Liga de Campeones, teniendo por delante sólo a la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana, de la que le separan 0,398 puntos, teniendo los alemanes a cinco equipos vivos por seis en el caso de España.

La jornada de vuelta de las eliminatorias de 'playoffs' de Liga de Campeones y Liga Europa ha sido inmejorable en clave española. Real Madrid y Atlético de Madrid, en la máxima competición continental, y RC Celta, en la Liga Europa, consiguieron la victoria y el pase a los octavos de final, lo que ha colocado a España en tercera posición en la lucha por una plaza más de Champions.

LaLiga EA Sports mantiene vivos a seis de los ocho equipos que comenzaron el curso 2025-26 disputando competición europea, siendo la segunda liga con más representantes tras la Premier League, que mantiene a los nueve con los que arrancó. Así, ha conseguido superar en los últimos días Italia, que ha perdido al Inter de Milán y la Juventus, y Portugal, que vio como el Benfica quedaba eliminado. Además, la eliminación del Borussia Dortmund a manos de la Atalanta han permitido a España acercarse a 0,398 puntos de Alemania.

Ahora, los octavos de final de las tres competiciones dictarán sentencia. En la Champions, el sorteo ha sido amable en términos generales, encuadrando al FC Barcelona junto al Newcastle y el Atlético de Madrid con el Tottenham, mientras que el Real Madrid volverá a verse las caras con el City. Además, en caso de que 'culers' y colchoneros avancen a cuartos, se cruzaría, asegurando un equipo español en semifinales.

Además, en la Liga Europa, el Real Betis, que se jugará el pase a cuartos ante el Panathinaikos griego, ha visto como su camino hacia la final de Estambul se despeja, evitando a Aston Villa, Oporto o Roma. A esto se suma que el RC Celta también comparte parte del cuadro, por lo que LaLiga EA Sports podría sumar bastantes puntos en lo que resta de temporada también en la segunda competición del fútbol europeo.

Peor ha sido el sorteo para los clubes alemanes. Aunque en Champions han evitado el enfrentamientos entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, los de la 'aspirina' tendrán en octavos la difícil tarea de eliminar al Arsenal inglés, mientras que las dificultades de los bávaros, que tendrán a la Atalanta en octavos, llegarán en un camino a la final por la misma parte del cuadro que Real Madrid, City, PSG, Chelsea o Liverpool. Y en Liga Europa, Genk y Oporto serán los rivales de Friburgo y Stuttgart, respectivamente.

Así, si España es capaz de mantener el pulso a la Bundesliga, y consigue avanzar hacia las rondas finales de, sobre todo, las dos primeras competiciones del Viejo Continente, LaLiga EA Sports podría tener por segunda temporada consecutiva a ocho equipos en Europa, cinco de ellos en Champions.

Hay que recordar que para el cálculo de puntos, cada victoria suma 2 puntos de coeficiente, un empate otorga 1 punto y no se obtiene nada por una derrota. Además, los clubes que superen rondas eliminatorias obtienen 1,5 puntos extra por cada ronda en la UEFA Champions League, 1 punto extra por cada ronda en la UEFA Europa League y 0,5 puntos extra por cada ronda en la UEFA Conference League. Y todos estos puntos sumados se divide entre el número de participantes iniciales que tenía la federación en Europa.