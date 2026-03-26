España optará a organizar el Campeonato de Europa sub-21 masculino de 2029

El presidente Rafael Louzán y la Junta Directiva de la RFEF. - RFEF

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado a la UEFA una "carta de intención" para optar a la organización del Campeonato de Europa sub-21 masculino del año 2029, según ha informado este jueves el presidente federativo, Rafael Louzán, a la Junta Directiva.

Así lo indicó la propia RFEF en su página web, respecto a una decisión que se comunicará el próximo 6 de diciembre. "España, que es junto a Italia el país con más títulos del torneo a lo largo de la historia, con un total de cinco campeonatos, tendrá la competencia de Austria, el otro país que ha presentado sus opciones ante el máximo organismo europeo del fútbol", añadió la misma nota de prensa.

"La única ocasión que España albergó la celebración del Europeo sub-21 fue en 1996, cuando el formato era por eliminación directa entre cuatro selecciones. La próxima edición del Campeonato de Europa será en 2027 y se celebrará en Serbia y Albania", subrayó la RFEF finalmente.