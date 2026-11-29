Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, final Copa Davis - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

España perdió la final de la Copa Davis contra Italia con la derrota de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers contra Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori por 6-2, 7-5 este domingo en el dobles definitivo, cuarto título seguido para los italianos.

El equipo capitaneado por David Ferrer, quien deja su puesto a Marc López, empezó el desenlace de la Final 8 de Bolonia con la derrota de Rafa Jódar ante Musetti (6-7(4), 6-2, 6-1). Después, Alcaraz salvó a España ganando (6-2, 7-6(4)) a Flavio Cobolli.

El murciano entró en el dobles por Pedro Martínez, junto a Granollers, pero la dupla italiana rozó la perfección para impedir la séptima Davis de España. La 'Armada', campeona por última vez en 2019, cedió como el año pasado ante una Italia que, sin Jannik Sinner, demostró un idilio especial con el Mundial de tenis.

El intratable Musetti y el desatado Vavassori, invictos esta semana en Bolonia, administraron pasión y tenis a partes iguales. Después de un parón por emergencia en la grada, salvaron un comprometido primer servicio y rompieron el de Granollers. Con un segundo 'break', el 6-2 apenas dejó entrar en acción a su rival.

Los de David Ferrer se aferraron a la pista y demostraron su fuerza salvando dos bolas de 'break' en el séptimo juego. Sin embargo, los italianos levantaron una bola de set y rompieron a continuación. Vavassori se encargó de cerrar la cuarta Davis seguida, quinta para Italia, en una loca celebración.

Alcaraz, flamante Maestro de la ATP, se quedó con el gesto contrariado, tras fallar al rescate de la 'Armada' que había iniciado superando a un Cobolli incapaz de ganar esta semana un encuentro. El murciano necesitó de tres bolas de partido y un casi inesperado 'tie-break' en el segundo set, pero cumplió con su favoritismo. El de El Palmar firmó cinco juegos seguidos en el primer set para ponerse por delante con un 6-2.

Sin embargo, el exnúmero uno del mundo se confió en los últimos juegos ante su buen amigo Cobolli, afectado en el adiós a la temporada con una lesión en octubre y muchas derrotas, como el 0-3 que se llevó en las Finales ATP. Cobolli, dispuesto a morir matando, aseguró al menos la muerte súbita, pero Alcaraz no permitió un tercer set para mantener un buen tono físico.

En el inicio de la final en el BolognaFiere Arena, Jódar, de 20 años, perdió ante Musetti. El madrileño dejó una épica remontada en el primer set, pero cedió maltrecho del pie y ante un rival muy inspirado esta semana. El partido comenzó torcido y pudo ser todavía peor para Jódar, que salvó hasta tres pelotas de rotura para el 1-5.

Con 2-5, llegó la reacción del español, que aprovechó su tercera oportunidad para quebrar a Musetti, antes de empatar la contienda después de que un revés de su adversario se estrellase en la red (5-5). Con el transalpino mandando 5-6 tras defender su saque, llegó el susto para Jódar. Un mal apoyo durante uno de los puntos provocó que solicitase asistencia médica para tratar su tobillo derecho. Con todo, mantuvo llegó al 'tie-break' y mantuvo la iniciativa; Musetti salvó dos bolas de set, pero el número 10 del mundo subió a la red para cerrar el parcial con una excelente dejada.

El italiano devolvió el golpe en el segundo parcial. Jódar aprovechó la adrenalina para empezar rompiendo, pero Musetti irrumpió en la final con seis juegos seguidos (6-2). Un tremendo mazazo del que no se levantó el tenista revelación de este 2026, el primer año en el Circuito ATP de un Jódar que perdió el control.

El de Leganés fue incapaz de sumar con su saque y Musetti endosó otro contundente 6-1 para poner a Italia a una victoria de su cuarto título consecutivo. España se encomendó a Alcaraz pero la remontada se quedó a medias y el dobles italiano salió a relucir como contra Corea del Sur y Chequia para dejar la Ensaladera en casa.