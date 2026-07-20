España, plata en el Mundial Sub-17 femenino de baloncesto - FIBA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) - La selección española femenina Sub-17 de baloncesto peleó con Estados Unidos para colgarse finalmente la plata en la final del Mundial de la categoría celebrada en Brno (República Checa).

Las de Moses Fernández plantaron cara a la gran favorita (82-73), mostrando solidez defensiva y acierto de cara al aro rival. Isabel Hernández fue la mejor de las españolas con 28 puntos y 8 robos, pero entre Nation Williams y Wilson Manyacka dieron a las americanas el cuarto título seguidos, siete de las ocho ediciones.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, acompañó al equipo en la final y las felicitó en persona por una lucha que llegó abierta hasta los últimos cinco minutos. "La plata es un logro histórico de nuestro baloncesto femenino, un éxito que celebramos por su enorme dificultad", dijo en declaraciones facilitadas por la FEB.

"Ante Estados Unidos, el equipo que dirige Moses Fernández ha demostrado al mundo por qué estaba en el partido por el título, y la extraordinaria calidad del baloncesto femenino español. Estamos orgullosos de lo que han hecho y guardaremos esta medalla de plata en un lugar destacado de nuestra vitrina", añadió.

Además, Aguilar destacó la "semana inolvidable" para el baloncesto español de formación, con el bronce de la Sub-20 masculina en el EuroBasket de su categoría. "Enhorabuena a ellos también por su esfuerzo y su capacidad para competir. El verano apenas ha comenzado y ya llevamos varias alegrías seguidas", comentó.