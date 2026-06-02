España presenta junto a Generali su 'Camiseta Cero' para la Copa Davis

Carlos Escudero, CEO de Generali España, y David Ferrer, seleccionador español de Copa Davis. - RFET

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha presentado este martes la llamada 'Camiseta Cero' con la que el equipo español de Copa Davis, con su capitán David Ferrer a la cabeza, disputará sus próximas eliminatorias en el torneo bajo patrocinio directo de la empresa de seguros Generali.

La sede central de Generali España, en Madrid, acogió la presentación de esta nueva indumentaria oficial que la selección española ya usará en Santiago de Chile entre el 18 y el 20 de septiembre contra la selección chilena. El acto contó con la presencia de Carlos Escudero, CEO de Generali España, y del propio David Ferrer, seleccionador español.

Así, Ferrer deseó "la mayor de las suertes" usando esta equipación en el cruce ante Chile buscando billete para la Final 8. "Estoy ilusionado porque hay una generación nueva de jugadores que nos van a dar muchas alegrías. Estoy con ganas de debutar y de ensalzar a jugadores como Rafa Jódar o Martín Landaluce. Es importante que haya una renovación de jugadores que puedan complementar a los veteranos", añadió el capitán.

Por su parte, Escudero definió como "un placer firmar este acuerdo" porque recuerda "los momentos" buenos que Generali ha "vivido en familia con el tenis". "Debe ser maravilloso salir a jugar vistiendo los colores de España. Ojalá nos traiga suerte como en el pasado. El tenis representa los valores que queremos trasladar a la sociedad", concluyó.